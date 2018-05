Babbeln mit einem Roboter

Das war ein Anblick. Bei der jüngsten Ausgabe der Talkrunde „Bembel und Gebabbel“ in der Lohrberg-Schänke redete Sprechmeister Bernd Reisig nicht nur mit „echten“ Menschen – zum einen Schlagerstar Dunja Rajter und zum anderen Hessens Finanzminister Thomas Schäfer –, sondern auch mit einem Roboter. Pepper heißt das gute Stück, das Unternehmer Jörg Heynkes mitgebracht hat. Und nicht nur in die LohrbergSchänke. Denn einige Tage zuvor war Pepper schon zu Gast, als Reisig sich mit dem ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Nobelherberge „Fleming’s“ unterhielt.

(es)