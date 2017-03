Band feiert Song-Geburtstag

Sie haben in den vergangenen 45 Jahren Rockmusikgeschichte geschrieben und legten vor genau vier Jahrzehnten mit dem Song „Am Fenster“ einen Meilenstein der Musikgeschichte: Die Band City. Diesen runden Geburtstag gilt es zu feiern, deshalb gehen sie unter dem Motto „City – 40 Jahre am Fenster – das Jubiläum einer Hymne“ auf Tour.

Frontman Toni Krahl und Bandmitbegründer Fritz Puppel sowie die übrigen Mitglieder der Gruppe, die 1972 in Ost-Berlin gegründet wurde, haben allen Grund, diesem Lied zu huldigen, schließlich sichert es – auch heute noch – ihre Popularität und damit verdienen sie ihre Brötchen. Mehr als zehn Millionen Mal verkaufte sich der Kultsong und holte goldene und Platin-Schallplatten in Deutschland und Griechenland. Wer würde da nicht an die goldene Stunde der Bandgeschichte denken? Und das gerade bei einem Song, den es eigentlich gar nicht geben dürfte, denn die DDR-Plattenfirma Amiga weigerte sich, das Lied für eine Single aufzunehmen, da es mit knapp sieben Minuten länger als üblich war und die Geige als unpassend angesehen wurde.

Doch der Song wurde zum Hit., Weil er sich so gut verkaufte, machte er die Band zum Devisenbringer und die durfte deshalb auch in Westdeutschland musizieren. Auch in Frankfurt. Und den Auftritt in der Batschkapp werden Toni Krahl und Fritz Puppel nie vergessen. Denn: „Frankfurt ist daran ,schuld’, dass wir den Kulturpreis der DDR bekommen haben.“

Und das jährt sich zum genau 30. Mal. „Da hatten wir gerade das Album Casablanca veröffentlicht, das Textstellen enthielt, die den DDR-Funktionären so gar nicht gefallen haben“, erinnert sich Krahl. Dafür aber der Redaktion der ZDF-Sendung „Kennzeichen D“ umso mehr. „Die haben uns hier interviewt und gedreht, wie wir bei der Batschkapp entlang liefen an der voll gesprühten Wand vorbei.“

Prompt mussten sie beim Minister antreten und sich dafür rechtfertigen, „warum wir uns an der Westseite der Berliner Mauer filmen ließen“, berichtet Puppel. „Das sind die Funktionäre aber ganz schön im Dreieck gesprungen und haben Herpes bekommen“, freut sich Toni Krahl heute noch. Das hatte natürlich Konsequenzen: Das Album wurde zurückgezogen. Als „City“ das mitbekamen, griffen sie zum Telefon und drohten: „Wir kommen nur wieder, wenn die Platte wieder angeboten wird.“ Weil die Funktionäre die Westmedien scheuten, wie der Teufel das Weihwasser, zeigte diese Drohung Wirkung. Die Platte kam wieder in den Handel und sie erhielten auch noch den Kulturpreis. Nun kommt die Kult-Combo zurück. Allerdings nicht nach Frankfurt, sondern nach Offenbach ins Capitol. Und zwar am 21. Mai.

(es)