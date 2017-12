Barbara Genscher gratuliert Herzstiftung

Die Deutsche Herzstiftung wurde 30. Das musste natürlich gefeiert werden. Und zwar im Goethehaus und mit einem prominenten Gast: Barbara Genscher, Gattin des Wiedervereinigungs-Außenministers Hans-Dietrich Genscher. Seit 30 Jahren ist sie auch Schirmherrin dieser Stiftung. „Ich war für die Arbeit der Deutschen Herzstiftung sensibilisiert dadurch, dass sich mein Mann Anfang der 80er Jahre wegen Herzproblemen behandeln lassen musste“, erinnerte sie sich. „Er bekam 1989 einen Herzinfarkt“, berichtete sie, war aber über den Herzinfarkt bereits informiert, weil er Tage zuvor ein Infoblatt über Symptome und richtiges Notfallverhalten gelesen hatte. „Beim Friseur erlitt er sehr heftige Schmerzen, die in den Unterkiefer sehr stark ausstrahlten. Dank dieses Wissens konnte er gleich in die Klinik gebracht werden“, so Barbara Genscher. es

