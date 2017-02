Hier kommt der Hammer: Beim Frühlingsball werden Werke von Frankfurter Künstlern versteigert

Geht es nach den Machern, so soll der Frühlingsball in die Fußstapfen des Opernballs treten. Alles, was schön und wohlhabend ist, sollte sich am 4. März im Palmengarten Gesellschaftshaus einfinden.

Natürlich geht es dabei darum, eine gute Zeit zu haben. Aber auch Spenden sind gerngesehen. Schließlich soll dieser Benefizball Geld in die Kassen der Stiftung Palmengarten und Botanischer Garten spülen, die damit das pädagogische Konzept im neu entstehenden Blüten- und Schmetterlingsball finanzieren möchte.

Damit entsprechende Summen fließen, haben sich die Macher etwas ausgedacht. Es gibt bei dieser Veranstaltung, die unter dem Motto „Metamorphose“ steht und durch die Moderatorin Evren Gezer führt, nicht nur ein ausgefallenes Drei-Gänge-Menü und viel Musik von der Gewinnerin der ersten Staffel der Casting-Show „The Voice of Germany“, Ivy Quainoo , dem Entertainer Tom Gaebel und dem Frankfurter DJ Dennis Smith , sondern auch Kunst.

Die ,glorreichen Sieben‘ Frankfurter Künstler, die ihre Werke stiften, sind Künstler Thomas Bayrle , Barbara Klemm , Vollrad Kutscher, Sandra Mann , E.R. Nele , Tobias Rehberger und Anke Röhrscheid – die Mindestgebote für die Werke sind nicht ohne.

So startet „Araber, Chinesen, Griechen und Mallorquiner, die auch schon mal besser aussahen (früher)“ von Tobias Rehberger bei 5 000 Euro. Versteigert werden die Kunstwerke von zwei Könnern: Anja Döbritz-Berti vom Kunst- und Auktionshaus Döbritz und Börsenguru Frank Lehmann . Beginnen soll die Aktion nach dem Hauptgang und vor dem Dessert.

„Künstler und Auktionatoren verzichten zugunsten der Stiftung auf ihr Honorar. Sie werden damit Botschafter und Gönner des Gesamtkunstwerkes Palmengarten“, so Matthias Jenny , der Chef des Palmengartens. Die Idee, Kunstwerke versteigern zu lassen, die alle als Motiv etwas mit der Metamorphose zu tun haben, kam von Matthias Jenny und Patricia Germandi vom Sinclair-Haus in Bad Homburg. „Das Sinclair-Haus befasst sich mit Kunst und Natur, deshalb passt das so gut zusammen mit uns“, findet Jenny.

Die Künstler suchte Jenny übrigens gemeinsam mit der Frankfurter Fotografin Sandra Mann aus. „Ich mache mit, weil ich der Natur verbunden bin, außerdem fühle ich mich dem Palmengarten verbunden und als Künstlerin verpflichtet, auch die Natur zu unterstützen“, so die Künstlerin, die ihr Bild „Hommage an Monet – Jessica in den Seerosen“ zur Verfügung stellt und auch zum Frühlingsball kommt. „Es ist ein Bild, das meiner Meinung nach die Metamorphose der Natur, der vom Menschen veränderten Natur darstellt“, so Sandra Mann.