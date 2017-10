Stadtgeflüster: Bernd Loebe ehrt Brigitte Fassbaender

Morgen wird der Echo verliehen. Auch in der Kategorie Klassik. In der Hamburger Elbphilharmonie hält Bernd Loebe , Intendant der Oper Frankfurt, die Laudatio auf Brigitte Fassbaender , die dann den Echo Klassik für das Lebenswerk erhalten wird. „Die beiden sind sehr gut miteinander befreundet und Frau Fassbaender hat sich Bernd Loebe als Laudator gewünscht“, sagt Holger Engelhardt , Sprecher der Oper. Die Gala wird am gleichen Tag ab 22 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen übertragen. Die Sängerin und Regisseurin Brigitte Fassbaender kehrt Anfang Dezember nach ihrer umjubelten Sicht auf Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ im Opernhaus und Brittens „Paul Bunyan2“ im Bockenheimer Depot für ihre Inszenierung von Strauss’ „Capriccio“, dessen Premiere am 14. Januar im Opernhaus stattfindet, zurück nach Frankfurt.

Schauspieler, Musiker und Politiker gehören zu den Laudatoren der Verleihung des Echo Klassik. So überreicht Thomas Gottschalk den Preis an die Sopranistinnen Aida Garifullina (Solistische Einspielung) und Pretty Yende (Nachwuchskünstlerin).

(es)