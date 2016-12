Boris Beckers erster Auftritt

Und Boris Becker kann es noch: überraschen. Das tat er gestern bei seinem Auftritt in der Paulskirche anlässlich des achten Deutschen Wirtschaftsforums. Der Mann, der Tennisgeschichte schrieb und vor kurzem erst wieder in die Schlagzeilen geriet, weil er nicht mehr Trainer von Tennis-Ass Novak Djokovic ist, verwundert die Gäste mit einer Aussage: „Es ist das erste Mal, dass ich in Deutschland eingeladen wurde, öffentlich zu sprechen.“

Klar, bei Talkshows saß er schon, in Sportsendungen und anderen Formaten war er oft zu sehen. Aber dieses Gespräch mit Christoph Amend , dem Chefredakteur des „Zeit“-Magazins, ist das erste außerhalb dieses Rahmens. Den Grund kennt Becker: „In Deutschland kann man sich halt nicht vorstellen, dass ich drei Sätze am Stück sagen kann.“ Oder: „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Alte Geschichte.“

Übrigens war Becker selbst vor gar nicht allzu langer Zeit überrascht. Nämlich vom Brexit. Bekanntlich lebt er mit seiner Frau Lilly in London, von wo er eigens für diese Veranstaltung anreiste, und er schildert die Gefühlslage, die damals im Juni in der britischen Hauptstadt herrschte. „Wir wissen bis heute noch nicht, was es bedeutet“, so Becker, der sich vorstellen könnte, beide Pässe, den deutschen und den britischen, zu haben. Becker ist charmant, schlagfertig und eloquent. Umschifft manche Frage, etwa die, ob er sich in Djokovic hineinversetzen könne, schließlich habe er auch mal als junger Spieler einen Trainer entlassen, geschickt mit Erzählungen, die nicht zur Frage passen. Aber das verzeiht das Publikum, denn Becker ist enorm in Form. Erzählt auch, wie er seinen 50. begeht: „Ein bisschen melancholisch werde ich sein, denn dann ist mehr als die Mitte des Lebens erreicht.“ „Und man stellt sich sicher die Fragen: ,Was kommt noch, wie geht es meinen Kindern?‘“, sinniert Becker, der sein 49. Wiegenfest übrigens überhaupt nicht gefeiert hat.

„Ich feiere nur alle fünf Jahre.“ Becker spricht auch über die Vor- und Nachteile, die das Leben als Prominenter so mit sich bringt, und zieht als Resümee: „Ich beschwere mich nicht, denn ich habe enorm viele Vorteile dadurch, aber auch knüppeldicke Nachteile – etwa den Verlust der Privatsphäre – das wünsche ich keinem Menschen.“

Genervt ist Boris Becker dann, wenn ihn Menschen, die er nicht kennt, mit seinem Vornamen ansprechen und „wenn mich Wildfremde ansprechen und mir sagen, ,wie es mir geht‘“. Und er berichtet von seinem größten Sieg: „Dass ich in Frieden und Freiheit lebe und es meiner Familie gut geht.“ Was Boris Becker nicht mehr kann, ist Tennis spielen.

Zu viel habe er seinem Körper in seiner aktiven Zeit abverlangt. „Das spüren Sie nicht mit 25 Jahren, aber mit 45 Jahren schon.“ Deshalb gilt für ihn: „Mir geht es wieder besser, aber was das Tennisspielen betrifft, muss ich sagen: Man kann mit mir spielen, dann machen beide eine gute Figur, aber nicht gegen mich.“

Sprach’s und dann eilte der Ex-Profi gleich von dannen.

