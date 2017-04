Christian Rach, der Restaurant-Eröffner

Christian Rach , bekannt aus dem Fernsehen, war nicht als Restaurant-Tester unterwegs, sondern in Frankfurt als Helfer. Er unterstützte das Gastro-Duo Kevin Schindler und Chris Ledesma-Müller , das gestern an der Stiftstraße den Laden „Tellys“ eröffnete. Dort gibt es Tortellini. „Wir haben Rezepte zusammen entwickelt“, sagt Rach. „Sie wollten mit mir so einen Laden machen. Ich lehne in der Regel ab, aber sie ließen nicht locker.“ Rach sagte zu, stellte aber Bedingungen: Sie sollten sich engagieren, finanzieren und offen sein für Kritik. Das Konzept ging auf. „Ich bin kein Mitbesitzer.“

(es)