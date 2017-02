Christoph Rainer verlässt den Tigerpalast

Er hat im Tigerpalast noch einmal bewiesen, dass er zu den Besten gehört, jetzt will der mit zwei Sternen gekrönte Koch Christoph Rainer ein eigenes Restaurant eröffnen. Am 31. Mai wird er zum letzten Mal am Herd in der Küche des Tiger-Gourmetrestaurants stehen, danach feilt der 42-Jährige an seinem eigenen Restaurantkonzept. Adresse und Eröffnungstermin stehen noch nicht fest, ein Sternetempel wird es aber nicht, Rainer schwebt asiatisches Streetfood vor.

Den Kochlöffel im Tigerpalast übergibt er an Coskun Yurdakul, den bisherigen Küchenchef des Palastbar-Restaurants im Varieté-Theater an der Heiligkreuzgasse. Er ist ein Gewächs des Hauses, hat dort 1994 als Auszubildender angefangen. Damals war Sternekoch Viktor Stampfer Küchenchef und hatte die Palastküche zu Ruhm gebracht. Bei ihm hat übrigens auch Andreas Krolik – Küchenchef im Lafleur und mit zwei Sternen und dem Titel „Koch des Jahres“ ausgezeichnet – erste Erfahrungen mit dem Olymp der Gourmets gemacht. Er war von dort weiter zu anderen großen Köchen gezogen und 2012 als Chefkoch in den Tigerpalast zurückgekehrt.

Yurdakul hingehen war in Frankfurt geblieben – und hat dennoch viele verschiedene Kochstile und Küchenmeister kennengelernt. Bis 2005 arbeitete er im Tiger-Gourmetrestaurant, danach wechselte er innerhalb der Tiger & Palmen-Gruppe ins „Caféhaus Siesmayer“ und stieg schon ein Jahr später zum Küchenchef auf.

Seit fünf Jahren ist er nun Küchenchef des Palastbar-Restaurants. Es war also seine Aufgabe, die kulinarischen Ideen erst von Andreas Krolik und zuletzt von Christoph Rainer so auf die Teller zu bringen, wie es die großen Köche kreiert hatten. Nun kommt noch eine Prise seines eigenen Stils dazu.

„Wir haben einen tollen Nachfolger, er hat mit einer Reihe guter Küchenchefs zusammengearbeitet“, sagte Robert Mangold , Geschäftsführer aller Tiger-Gastronomien. Er freue sich auf Yurdakuls Kochkunst, in der die moderne klassische Küche auf einen Hauch Orient treffen wird. Ab September können Feinschmecker dies kosten. Ob es auch Gourmet-Kritikern etwa vom Guide Michelin mundet, da bleibt Mangold Realist: „Die zwei Sterne müssen wir nicht behalten und einen Stern, den kann Yurdakul kochen.“

