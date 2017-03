"Le Méridien": Das Bahnhofsviertel rocken

Drei Monate war es geschlossen. Renovierung und Umbau waren angesagt. Nun pulsiert im Le Méridien am Wiesenhüttenplatz das Leben. Weit mehr als 1000 Gäste ließen es bei der Wiedereröffnung der Nobelherberge bis in die frühen Morgenstunden so richtig krachen.

„Schön, dass so viele Frankfurter und Hotelgäste mit uns gefeiert haben“, sagt Generalmanager Wolfgang Selinger , der das komplette Erdgeschoss zur Partyzone deklariert hatte. Für die Partymusik hatte Selinger das Fabrizio Levita Trio engagiert. Levita , Popsänger mit italienischen Wurzeln, war einst bei der Band „Overground“ . Diese Party sei ein „unüberhörbarer Startschuss“ für das Hotel, dass sich als „Hotspot“ im zurzeit sehr angesagten Bahnhofsviertel etablieren möchte, so Selinger.

(es)