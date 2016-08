Illustrator und Maler Lapin: Das zeichnende Kaninchen

Man trifft ihn nie ohne Block und Stift, ob in der U-Bahn, im Restaurant oder bei seiner eigenen Ausstellung – der französische Illustrator und Maler Lapin hält selbst Erlebtes stets in Zeichnungen fest. Vor allem Architektur und Städtebau, „die vom kulturellen Erbe einer Gesellschaft zeugen“, und interessante Menschen inspirieren ihn zu seinen Skizzen, die er mit Vorliebe auf rot-blau liniertem Papier alter Buchhaltungsagenden festhält. Diese findet er auf Flohmärkten weltweit.

Lapin heißt Kaninchen – den Spitznamen verpassten ihm Freunde, als er vor vielen Jahren vom Land in die Metropole Paris zog, um in einer Agentur zu arbeiten. Seit 13 Jahren bereist der Franzose die Welt und hat etwa 160 Skizzenbücher mit seinen Eindrücken gefüllt. Er lebt und arbeitet inzwischen in Barcelona, erlebt Abenteuer und hält diese nebst kleinen Geschichten, lokalen Besonderheiten und natürlich seinen Lieblingsmotiven – Dinosaurier und Oldtimer – zeichnerisch fest.

Die Illustratoren-Agentur „Kombinat Rotweiss“ von Svetlana Jakel in der Großen Rittergasse 33 in Alt-Sachsenhausen zeigte kürzlich einige von Lapins Kunstwerken – sie demonstrieren seine positiven Energie und Phantasie. Der Künstler nutzte die Gelegenheit, sich ein Bild von der Mainmetropole zu machen. „Ich bin bereits das dritte Mal hier“, verriet er. „Und immer wieder faszinieren mich die Kontraste. Jugendstilfassaden und Wolkenkratzer, Banken und Museen, Großstadttrubel und kleine Viertel.“ Am meisten jedoch haben ihn bei seinem Besuch – neben einem alten Schwalbe-Moped – die Menschen zum Zeichnen inspiriert, sagt der zurückhaltende Mann, der stets einen Hut trägt. „Man trifft so viele verschiedene Nationalitäten in dieser doch vergleichsweise kleinen Stadt“. Aus diesem Grund würde er gerne ein Buch über seine Sicht auf Frankfurt anfertigen, wie er es beispielsweise über Barcelona, Paris und Istanbul, aber auch kleinere Städte wie Carcassonne oder Saint-Émilion getan hat.

„Meine Agentin ist im Gespräch mit der Stadt Frankfurt. Es wäre toll, einige Zeit hier zu verbringen, um spannende Orte und Leute zu porträtieren.“ Er würde dann gern noch mehr inspirierende Orte besuchen wie das Museum für Moderne Kunst (MMK), die neue Altstadt, deren Rekonstruktion er „gelungen“ findet, die Börse und die City, die „sich erlaufen lässt.“

Demnächst ist er aber in Venedig, „ein super-egoistisches Projekt, denn die Stadt begeistert mich schon immer“. Danach geht’s nach China, um Mega-Citys wie Beijing, Hongkong und Shanghai im Auftrag der Regierung zu Papier zu bringen.

Zeichnet der international renommierte Illustrator immer oder benutzt er auch digitale Hilfsmittel wie Kamera oder Handy? „Eine Zeitlang habe ich auch fotografiert. Allerdings analog, mit einer alten Nikon-Kamera. Doch ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich besser zeichne als fotografiere.“

„Den Dingen auf den Grund zu gehen, ihre Seele, ihre Geschichte zu ergründen – ob ein Ort, ein alter Gegenstand oder das Gesicht eines Menschen – das treibt mich an.“ Mit digitalen Schnellschüssen kann er nichts anfangen. „Vor allem Selfies sind eine absurde Modeerscheinung. Da stellen sich Menschen vor Monumente und Kulturstätten, um diese als Kulissen für ihre Selbstporträts zu nutzen. Sie kehren der Geschichte quasi den Rücken zu.“ Ganz im Gegensatz zu Lapin, der stets den Blick nach vorne richtet. Auch was neue Projekte betrifft, etwa Illustrationen von Kissenbezügen für ein spanisches Design-Label. Und dann verrät der Vater einer kleinen Tochter, dass er „liebend gerne“ auch einmal ein Kinderbuch herausbringen würde.

(nar)