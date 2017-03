Frankfurter Musikpreis 2017: David Garrett hautnah erleben

Der Frankfurter Musikpreis 2017 geht an David Garrett . Der 36-jährige Geiger führe mit seinen Crossover-Projekten zahllose Menschen an die klassische Musik heran, begründete das Kuratorium die Ehrung. Am nächsten Freitag, 7. April, nimmt der Ausnahmegeiger, der mit bürgerlichem Namen David Christian Bongartz heißt und in Aachen das Licht der Welt erblickte, den Preis in der Paulskirche an. Weil ihn das so freut, gibt er nach der Übergabe auch eine kurze Kostprobe seines Könnens.

Geehrt werden Persönlichkeiten, die einen besonderen Beitrag für die weltweite Musikszene und -kultur geleistet haben. Zu den Träger gehören unter anderem Udo Lindenberg und Peter Gabriel . 2016 ging die Auszeichnung an der Jazz-Musiker Al Jarreau, der vor wenigen Tagen im Alter von 76 Jahren gestorben ist.

