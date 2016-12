Der „andere“ Eingeplackte

Er hat sie vergangenes Jahr bekommen, die Goetheplakette. Und es ist klar, dass Kult-DJ Sven Väth herbeieilt, wenn der Künstler Tobias Rehberger sie erhält. „Er ist ein Herzensfreund von mir“, sagte Väth, der zu den mehr als 200 Gästen gehörte, die gestern den Kaisersaal bevölkerten. „Was uns verbindet, das ist unser guter Geschmack“, scherzte Väth, der am Ausgezeichneten auch schätzt: „Dass er so bodenständig geblieben ist und sich selbst nicht so schrecklich wichtig nimmt.“

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (Presse- und Wirtschaftsdienst) Die Galeristin Bärbel Grässlin strahlt neben DJ Sven Väth.

Die Feierstunde in der guten Stube des Römers dauerte keine 60 Minuten. Und sie war so, wie es am besten ist: kurz und schmerzlos. Aufs große Reden- schwingen wurde verzichtet. Terzette, Quartette, Quintette, die anstrengende, langatmige Stücke spielen, suchte man vergebens. Auszeichnung pur, sozusagen. Und das, obwohl es um etwas ganz Wichtiges ging: Rehberger, einer der Frankfurter Künstler von Weltruf, erhielt eine der wichtigsten Würdigungen der Mainmetropole. „Und die große Plakette bekommt... ein Schwabe“, scherzte Rehberger. Ein Eingeplackter, wie man hier solche Fremdgewächse gern tituliert.

Der 50-jährige Rehberger reiht sich ein in eine Liste illustrer Namen, die diese Würdigung bereits erhalten haben. Zu ihnen gehören der Autor Thomas Mann , der Jazzer Albert Mangelsdorff , der Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki oder die Volkstheater-Gründerin Liesel Christ . Einige von ihnen waren auch keine gebürtigen Frankfurter.

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer (Presse- und Wirtschaftsdienst) Die Künstlerin E.R. Nele (li.) mit dem Künstler Thomas Bayrle und dessen Frau Helke.

Knackig, akzentuiert und launig ist auch Rehbergers Dankesrede, die gut in diese politischen Zeiten passt, ohne moralisierenden Zeigefinger. Er spricht über seine ersten Eindrücke von Frankfurt, erinnert daran, dass er aus seiner Heimat und später auch aus Stuttgart fort wollte, weil es ihm dort zu eng war, es zu wenig Platz gab für die „Anderen“. Für Menschen, denen es um mehr ging als ums „Schaffe, schaffe, Häusle baue“. 1987 kam er in Frankfurt an, wollte wegen des „Anderen“ hierher. Das Bürgertelefon rief er an und fragte, ob und wo er in Frankfurt Kunst studieren könne. „Ich kam ja vom Dorf“, ulkt Rehberger, der damals noch nichts von der Städelschule wusste, deren Prorektor er heute ist. „Dieses ,Andere’, das heute immer mehr zurückgedrängt wird“, so Rehberger. „Aber es ist doch gerade die Differenz, die das Leben ausmacht“, findet er, für den Frankfurt „die Hauptstadt des ,Anderen’ ist“.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sprach von einem „bedeutenden Moment für unsere Stadt“, schließlich werde „einer der einflussreichsten deutschen Künstler seiner Generation geehrt“. Und zeigte sich gut gelaunt: „Sonst erhält man so einen Preis eher für sein Lebenswerk, aber das ist wohl noch ein bisschen zu früh – wir erwarten noch viel von ihnen.“ Rehberger sei ein „sehr guter Botschafter für unsere Stadt“, betonte Feldmann. Auch wenn gerade dieser Rehberger Frankfurt sogar einmal verlassen wollte. Schließlich gab es mal Kabbeleien wegen des Ateliers des Künstlers. Doch das scheint – auf beiden Seiten – vergessen und verziehen. Dann aber auch wieder nicht ganz, denn Feldmann erinnert, dass Rehberger zehn Jahre lang eine Zweitwohnung in Berlin hatte, ein Jahr in London lebte, am Ende immer wieder an den Main zurückkehrte. Das sei ein Gewinn für Frankfurt, so Feldmann.

„Dass das ein ganz Großer werden würde“, das war der Galeristin Bärbel Grässlin , die Rehberger 1992 entdeckte, gleich klar. Und auch sein Lehrer Thomas Bayrle , selbst Träger der Goetheplakette, war damals schon von dem Künstler überzeugt. Er betonte denn auch: „Ich habe mindestens genauso viel von ihm gelernt wie er von mir.“

(es)