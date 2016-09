Die Königin der Eiderdaunendecken

Zwanzig Matratzen und darüber noch einmal zwanzig Eiderdaunendecken gestapelt – trotzdem spürt die Prinzessin im Märchen von Hans Christian Andersen eine Erbse auf dem Boden der Bettstelle. Der Münchnerin Helga Rid , eine Grande Dame des guten Schlafes, geht es ganz ähnlich: „Verklumpte Kopfkissen und schlechte Matratzen kommen in den besten Hotels vor. Mängel spüre ich sofort, daher verreise ich nur mit eigenem Kopfkissen und Daunendecke.“

Ihr verstorbener Mann Günther Rid stand vierzig Jahre lang dem Fachgeschäft „Betten Rid“ vor. Seine Großmutter hatte es vor hundert Jahren an der Isar gegründet. Zum Jubiläum des Traditionsunternehmens, das heute der gemeinnützigen „Rid Stiftung“ gehört, kam Helga Rid in die Frankfurter Filiale und stellte die Firmenchronik vor. In dem Buch aufgefächert sind unter anderem die Werbestrategien der Firma, die als eine der ersten in Deutschland Werbefilme über die eigenen Produkte für das Fernsehen produzieren ließ.

Warum die Märchenprinzessin auf Eiderdaunen schlief, weiß die Expertin Helga Rid ganz genau: „Diese Daunen werden aus den verlassenen Nestern von wilden Eiderenten von Hand geerntet und sind gewissermaßen der ,Rolls Royce‘ unter den Daunen.“ Tatsächlich kann eine solche feine Decke durchaus einige Tausend Euro kosten.

Seinen Erfolg hat das Betten-Unternehmen der Gans und ihren Federn zu verdanken. „Lebendrupf ist grausam und ein Tabu“, betont die Münchnerin. Und fügt an: „Mein Mann liebte Gänse, nannte sie unsere Brötchengeber. Das Tier hätte ein Denkmal bei uns verdient, etwa eine goldene Gans, die noch dazu wundersame Eier legt.“

(fai)