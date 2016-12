Stadtgeflüster: Die Konsuln geben sich die Ehre

Festliche Stimmung in der Gudd Stubb gestern: Im Kaisersaal hat Oberbürgermeister Peter Feldmann die neuen Konsuln empfangen, die in der Mainmetropole ihren Dienst antreten. Zu ihnen gehören Nadeem Ahmed , Generalkonsul der Islamischen Republik Pakistan, Astrid von der Malsburg , Honorarkonsulin der Republik Estland, Dauren Aitbaevic Karipov, Generalkonsul der Republik Kasachstan, Ramon Carreno , Generalkonsul der Dominikanischen Republik, Maria Zissi , Generalkonsulin der Hellenischen Republik, also Greichenlands, Alvaro Trejo Gabriel Y Galan , Generalkonsul des Königreichs Spanien, Richard Leather , Generalkonsul von Australien, sowie der Honorarkonsul der Republik der Union Myanmar, Ekkehard Stein .

In seiner Ansprache machte Feldmann darauf aufmerksam, dass Frankfurt das zweitgrößte konsularische Corps im internationalen Vergleich hat. „Es zieht Diplomaten einfach hierher, weil unsere Stadt die dritte europäische Hauptstadt nach Brüssel und Straßburg ist“, so Feldmann.

Besonders die spanischen und griechischen Konsule vertreten sehr viele Menschen. Unter ihnen etliche, die schon in der vierten Generation hier leben und sich als „echte Frankfurter“ fühlen. Auch zu Pakistan gebe es eine besondere Beziehung – vor allem für Feldmann selbst, der dieses Land bereits sechsmal bereiste. Es gebe überhaupt sehr viele Verbindungen zu allen Ländern bei genauerem Hinsehen, so Feldmann weiter, der auch auf die Geschichte Frankfurts und des Kaisersaals einging. „Ich verspreche Ihnen, dass wir alles tun werden, damit es Ihnen gut geht“, so Feldmann, der die Neuankömmlinge, die zum Teil so neu gar nicht mehr sind, dazu einlud, dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten. Bernd O. Ludwig , der die erkrankte Doyenne Aleksandra Djordjevic , Generalkonsulin Serbiens, vertrat: „Antrittsbesuche anzubieten, das unterstreicht die Wichtigkeit, die die Stadt den Diplomaten gibt. Jeder will mit dem wichtigsten Mann der Stadt fotografiert werden.“

Frankfurt sei die einzige Nicht-Landeshauptstadt Deutschlands, die ein eigenes Konsularcorps habe. Es wurde vor 60 Jahren gegründet. Vor 20 Jahren hatte es gut 60 Postenchefs, und jetzt gibt es 109 – nur noch drei mehr, „dann haben wir die Möglichkeit, München zu übertrumpfen“, so Ludwig. „Das Image Frankfurts hat in den vergangenen Jahrzehnten enorm zugenommen“, so Ludwig. Das sei nicht immer so gewesen. Früher habe man zweimal geweint, wenn man nach Frankfurt versetzt wurde: Wenn man kam und wenn man ging. Heute weine man nur, wenn man wieder gehen müsse, erzählte Ludwig.

Über den Weihnachtsmarkt sei er mit seiner Frau schon geschlendert, so Richard Leather, der aus New York in die Mainmetropole kam. „Für mich ist das alles ziemlich neu, denn bei uns in Australien fällt das Weihnachtsfest bekanntlich mitten in den Sommer“, so Leather, der aus Sydney stammt. „Ich habe meinen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt sehr genossen“, so Alvaro Trejo Gabriel Y Galan, der Ähnliches in Wien erlebte. „Ich mag es, diese weihnachtliche Atmosphäre zu spüren“, so der spanische Diplomat, der zuletzt in Brasilien im Einsatz war. „Glühwein und gebrannte Mandeln“ haben es dem Mann angetan, der gut 34 000 seiner Landsleute vertritt.

(es)