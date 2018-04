Stadtgeflüster: Die Legende Trinklein lebt weiter

Damit wird das Andenken an „einen Helden der Eintracht“ aufrechterhalten, an den Fußballer und Politiker Gert Trinklein, der im vergangenen Jahr verstorben ist. „Ich habe ihn immer als den Mann vorgestellt, der sechs Spiele für die Offenbacher Kickers gemacht hat“, witzelte Sportdezernent Markus Frank . „Aber er hat natürlich 230 Spiele für die Eintracht bestritten“, stellte Frank klar. „Diese Loge ist für die Stadt ein besonderer Ort“, hob der CDU-Politiker hervor. „Wir haben sie auch schon ein wenig etabliert. Sie soll ein würdiger Ort werden, an dem man viel Spaß haben kann.“

Gert Trinklein verbrachte hier etliche Stunden und fieberte mit seiner Eintracht mit. Anlässlich der Namensgebung waren nicht nur seine Witwe Anja Trinklein , sondern auch zwei seiner früheren Mitspieler gekommen: die Weltmeister von 1974 Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein . Mit ihnen wurde Trinklein 1974 und 1975 Pokalsieger. Und da hatte Grabowski auch gleich eine Anekdote zur Hand: Nach dem Pokalsieg in Hannover gegen Duisburg verpasste Trinklein den Bus zum Flughafen, seine Mannschaft bemerkte erst bei der Landung in Frankfurt, dass ihr Libero fehlte. „Wir haben in unserer Freude nicht, wie wir es sonst taten, vor dem Einsteigen in den Bus durchgezählt“, erklärte Grabowski. „Gert war ein sehr feiner Kerl, ein guter Kumpel, ich bin sehr gut mit ihm ausgekommen. Das damals hat er uns schnell verziehen.“

Nicht ganz so lang her sind die großen Momente, über die am Samstag in den anderen Logen viel geredet wurde: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Am 19. Mai steht Eintracht Frankfurt erneut im Finale des DFB-Pokals. Daran zu denken war doch weitaus erfreulicher als das 0:3, dass sich draußen auf dem Rasen der Commerzbank-Arena zusammenbraute.

So sahen das auch Heinz Riesenhuber , ehemaliger Alterspräsident des Bundestages und Forschungsminister a. D., Wolfgang Kirsch , Vorstandsvorsitzender der DZ-Bank, mit seiner Frau Angelika und Udo Corts , seit zehn Jahren Vorstandsmitglied der Deutschen Vermögensberatung AG. „Ich freue mich riesig für die Eintracht“, so Corts. „Und ich wäre auch gern in Berlin beim Endspiel dabei, bin aber leider im Urlaub.“

Stattdessen sitzt seine Parteifreundin, Frankfurts ehemalige Oberbürgermeisterin Petra Roth , dann im Berliner Olympiastadion. Am Samstag verfolgte sie die Partie mit ihrem Sohn Claudius in der Vorstandsloge von Eintracht Frankfurt. „Was die Eintracht zurzeit macht, finde ich grandios“, so Petra Roth in der Halbzeitpause. Das Spiel gegen die Hertha kann sie damit aber nicht gemeint haben.

Während das ehemalige Stadtoberhaupt oft im Stadion ist, war es für den ehemaligen Du- und Triathleten Norman Stadler das erste Mal. In der Mainova-Loge saß er zusammen mit „Fußballgott“ Thomas Zampach . „Ich habe von der Eintracht nichts anderes erwartet als diese gute Saison“, so Zampach, der inzwischen Marathon läuft.

Der verletzte Marius Wolf wäre wohl am liebsten auf dem Platz gelaufen, um seinen Mitspielern zu helfen. Aber in der Halbzeitpause war er der Star in der Loge 3.10, wo die in Schmitten ansässige Firma IDL Gastgeber war. Dort schaute Wolf mit Team-Manager Christoph Preuß vorbei und die beiden wurden von zehn fußballbegeisterten Mädchen und Jungen im Alter von 15 bis 17 Jahren der Paula-Fürst-Schule in Usingen und ihren Lehrerinnen Martina Löw-Scharf und Laura Seibold empfangen. Wolf und Preuß schenkten der Schule ein von allen Spielern unterschriebenes Trikot.

„Als in der Region verwurzeltes Unternehmen möchten wir Kindern und Jugendlichen aus hiesigen Schulen mit der ,Kinder-Loge’ die Chance bieten, das einmalige Erlebnis eines Bundesliga-Spiels mit uns zu genießen“, so IDL-Geschäftsführer Bernward Egenolf .

(es)