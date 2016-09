Die Welt traf sich am Mainufer

Es ist ein Ort mit Symbolcharakter, an dem gestern der Sommerempfang der Stadt für das Hessische Consularische Corps über die Bühne ging: das Druckwasserwerk am Mainufer.

„Hier hatte ich das erste Treffen mit meiner jetzigen Frau“, sagt Oberbürgermeister Peter Feldmann , deshalb hat das Gebäude für ihn eine ganz besondere Bedeutung. Aber es sei auch „ein Zeuge der Industrialisierung“ und rücke das Bild von Frankfurt als eine Stadt der Banken und Versicherungen gerade, betonte der Oberbürgermeister in seiner Rede, in der er den anwesenden Diplomaten und Leitern staatlicher Handelsvertretungen die Mainmetropole schmackhaft machen wollte.

„Das einzige, was uns in Frankfurt fehlt, ist das Meer. Aber wir arbeiten daran“, scherzte ein gut aufgelegter Peter Feldmann vor 264 Gästen.

Bei Wang Shunqing , dem neuen Generalkonsul der Volksrepublik China, der erst seit zwei Monaten in Frankfurt wohnt, gelang ihm das. Für chinesische Verhältnisse sei Frankfurt eine winzige Kleinstadt. Dennoch sei es kein Dorf, wie viele sagen, findet Shunqing, „sondern eine wichtige internationale Metropole“, sagte der chinesische Diplomat in hervorragendem Deutsch. „Ich habe in Heidelberg Volkswirtschaftslehre und Politologie studiert und war, bevor ich nach Frankfurt kam, unter anderem in München sowie in Bonn tätig – damals noch in der dortigen Botschaft“, erinnerte er sich. Das erklärt seine sehr guten Sprachkenntnisse.

Ebenfalls neu in der Stadt ist die griechische Generalkonsulin Maria Zissi , die aus Athen stammt und erst vor wenigen Wochen am Main ihren Dienst antrat. „Über die Stadt, die bestimmt wunderschön ist, kann ich noch nichts sagen, weil ich noch keine Gelegenheit hatte, sie kennenzulernen“, bedauert die Diplomatin, die ihr Land zuvor unter anderem in Indonesien repräsentierte.

„Mein Lehrer, der mir beim Verfassen meiner Rede half, hat griechische Wurzeln“, sagt Manuel Adão Domingos , Generalkonsul der Republik Angola und seit einem halben Jahr Vize-Doyen, im Gespräch mit seiner griechischen Kollegin. „Ich bin seit Mai 2011 in Frankfurt und mag die Stadt sehr“, schwärmt der Diplomat, dessen Aufenthalt wohl im kommenden Jahr endet. „Ich finde, dass es eine sehr grüne und saubere Stadt ist“, erklärt Domingos. Auf einen Plausch trafen sich an diesem Sommerabend auch der Honorargeneralkonsul der Demokratischen Bundesrepublik Nepal, Bodo Krüger , und Rüdiger von Rosen , Honorarkonsul der Republik Lettland.

(es)