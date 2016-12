Ehrlich Brothers mit neuer Show: Die Zauber-Brüder fahren groß auf

Das sind doch mal Aussichten: Die Ehrlich Brothers wollen in ihrem neuen Programm Spielzeugautos in Monstertrucks verwandeln und Schwiegermütter verschwinden lassen.

Sie füllten im Sommer erst die Commerzbank-Arena. Jeder andere Künstler hätte danach erstmal eine lange und ausgiebige Pause eingelegt. Nicht so Andreas und Christian Reinelt . Bekannt sind sie in ganz Deutschland – und weit darüber hinaus – als die „Ehrlich Brothers“. Nach dem Wort Pause sucht man im Lexikon der beiden vergebens.

Es scheint, als wären ihre Batterien nie leer. „Wir haben gar nicht so sehr das Bedürfnis nach Pause, weil wir immer davon geträumt haben, so zu leben wie es uns jetzt möglich ist. Die Zauberei ist für uns viel mehr als ein Beruf“, sagt Andreas.

Bild-Zoom Aus einem Spielzeugauto entsteht in der Show ein Monstertruck, acht Tonnen schwer und 2 000 PS stark.

„Der Auftritt in der Commerzbank-Arena war ein einmaliges Erlebnis“, sagen die beiden unisono rückblickend. „Wir hätten vor wenigen Jahren nicht zu träumen gewagt, dass wir die ersten Magier sein werden, die ein Fußballstadion mit einer eigenen Show füllen. 38 503 Zuschauer brachten uns ins Guinness-Buch der Rekorde“, schwärmt Andreas. „Genauso wenig hätten wir zu träumen gewagt, dass wir einmal durch die größten Hallen in Deutschland touren werden. Wir sagen es immer am Schluss unserer Show und meinen es wirklich so: ,Mit jeder Show geht unser Traum erneut in Erfüllung.‘ Also genau das Gegenteil von ,Business as usual‘.“

Doch ab und an legen diese beiden Energiebündel doch mal die Füße hoch. Kaum zu glauben, aber wahr: „Wir haben in diesem Jahr die Gelegenheit genutzt, ein paar Urlaubstage in Kroatien und auf Sylt zu verbringen.“ Urlaub ja, Arbeitspause nein: Es ist kaum vorstellbar, dass sie während dieser Zeit nicht die Köpfe zusammengesteckt und neue Tricks ausgeheckt haben.

Tatsächlich ist es so, dass sie ihr neues Programm, das „Faszination – die neue Magie-Show“ heißt, quasi „nebenher“ erarbeitet haben. Denn: „Wir haben das neue Konzept entwickelt, als wir mit dem alten Programm noch auf Tour waren. An einigen Kunststücken, wie dem Erscheinen des Monstertrucks, arbeiten wir seit mehr als anderthalb Jahren. Die meisten Illusionen bauen wir selbst in unserer eigenen Zauberwerkstatt.“

Obwohl sie viel unterwegs und in jeder größeren Stadt Deutschlands aufgetreten sind, kennen sie die Orte, an denen sie spielen, nicht wirklich gut. „Auf Tour bleibt leider wenig Zeit, um eine Stadt zu erkunden. Wir reisen mit unseren Bussen meist in der Frühe an und nach der Show geht es in die nächste Stadt“, sagt Andreas und Christian fügt hinzu: „Wir waren tatsächlich schon oft in Frankfurt. Vergangenes Jahr haben wir hier nach unserer Show mit der gesamten Crew und den Familien Silvester gefeiert.“ Und noch eine besondere Verbindung haben sie zur Mainmetropole, in der sie vom 27. bis zum 29. Dezember insgesamt sechsmal in der Fraport-Arena auftreten werden: „Im Frühjahr hatten wir die Gelegenheit, auf Einladung des Oberbürgermeisters den Römer von innen zu erkunden.“ Die Zuschauer können sich auf neue Nummern freuen: „Unter anderem werden wir ein Spielzeugauto in einen echten Monstertruck verwandeln, acht Tonnen schwer und 2 000 PS stark. Wir teleportieren Schwiegermütter von einem Ort an einen anderen, wir wagen ein Experiment, bei dem einer von uns geschrumpft wird. . .“

Bis zur Show sind es aber noch ein paar Wochen und das Fest der Liebe feiern auch die Zauberbrüder auf klassische Weise. „Die Weihnachtsfeiertage verbringen wir mit unserer Familie.“ So ganz ohne Tricks? „Da wird tatsächlich nicht gezaubert“, versichern die zwei, die nur einen Wunsch haben: „Dass wir noch lange unseren Traum weiterleben können.“

(es)