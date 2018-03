Stadtgeflüster: Diese Dame verleiht jungen Pianisten Flügel

In Teheran hat alles angefangen. Damals war sie sieben Jahre alt und entdeckte das Klavier für sich. „Meine Eltern haben immer klassische Musik gehört“, sagt Maryam Maleki über die Einflüsse, die sie zu diesem Instrument gebracht haben. Damals hätte sie sich allerdings nie träumen lassen, dass sie viele Jahre später Ausrichterin eines renommierten Piano-Wettbewerbs sein würde: des internationalen Deutschen Pianistenpreises, der in diesem Jahr zum achten Mal über die Bühne geht.

Bild-Zoom Foto: sammy hart Der erste deutsche Teilnehmer: Amadeus Wiesensee.

Er findet vom 8. bis zum 9. April statt. Dessen Grand Finale wird im Großen Saal der Alten Oper ausgetragen und bildet das Auftaktkonzert für die diesjährige Musikmesse. Bei dieser Ausgabe des Pianistenpreises treten sechs Talente gegeneinander an: Alexei Melnikov, Tomoki Sakata, Antonia Suhanova, Hans H. Suh, Alexey Sychev und Amadeus Wiesensee . „Er ist 23 Jahre alt, hat Musik und Philosophie studiert und ist der erste Deutsche bei unserem Wettbewerb“, erklärt Maryam Maleki, die momentan sehr viel zu tun hat. „Wir bewegen uns im Endspurt auf die Zielgerade zu“, sagt die starke Frau an der Seite des Unternehmers Dr. Nader Maleki , der jüngst für sein Engagement für Frankfurt die Ehrenplakette der Stadt erhalten hat (wir berichteten). Doch wen meint Maryam Maleki eigentlich, wenn sie von „wir“ spricht? Sie und ihre „rechte Hand“ Elena Emmer sind es, die einmal mehr diese Mammutaufgabe gemeinsam stemmen. Im Laufe der Jahre hat sich die Veranstaltung enorm entwickelt. „Der Aufwand ist noch einmal größer geworden als in den vorangegangenen Jahren“, berichtet Maryam Maleki. „Vor allem die Koordination.“ Schließlich wollen allein zum Grand Finale 1800 Zuschauer – darunter 350 Ehrengäste. „Aber auch die Abstimmung mit der Technik ist eine sehr große Herausforderung“, sagt die Frau, die natürlich weiß, wie wichtig klarer und überall gut zu hörender Klang ist. In diesem Jahr kommt allerdings zum gewohnten Aufwand hinzu, dass nicht nur die Zuschauer im Saal per Smartphone ihr Votum für den Publikumspreis abgeben können, sondern auch die Zuhörer, die das Konzert im Internet per Live-Stream mitverfolgen. Außerdem werden live auch Interviews dazugeschaltet, die im Schumann-Salon geführt werden.

Viel Arbeit für die beiden Damen, die nicht nur das Konzertereignis auf die Beine stellen. Sie kümmern sich auch um die ehemaligen Teilnehmer, organisieren weltweit Konzerte für sie und schauen, dass sie CDs aufnehmen. „Es ist ein riesiges Projekt“, sagt Maryam Maleki, die in den vergangenen Wochen wenig und wenn, dann nur unruhig geschlafen hat. „Ich habe sogar vom Pianopreis geträumt“, sagt die zweifache Mutter, die die vergangenen Wochenenden allesamt im Büro verbracht hat.

Trotzdem oder gerade deshalb steckt sie voller Tatendrang und Energie. „Ich kann ohne den Pianistenpreis nicht mehr sein, er ist zu meinem Lebensinhalt geworden.“ Schließlich verfolgt sie mit ihrem Projekt auch ein ganz hehres Ziel: „Ich will zeigen, dass man mit Fairness einiges erreichen kann.“ Denn ihr sei es wichtig, sich um alle Teilnehmer – die aktuellen wie die früheren – zu kümmern. „Das muss so sein, weil bei mir ein Handschlag wie ein Vertrag gilt und weil diese jungen Menschen es einfach verdient haben.“

Wir verlosen für das Grand Finale fünfmal zwei Karten. Wer teilnehmen möchte, kann von heute an bis zum 3. April die Telefonnummer

01 37-8 08 40 16 57

wählen und wartet dann einen kurzen Moment. Dann gibt man Namen, Anschrift und Telefonnummer an. Ein Anruf an diese Nummer kostet 0,50 Euro; aus dem Mobilfunknetz ist er deutlich teurer. Ihre Daten werden lediglich zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner verwendet.

Teilnahme per SMS: Schicken Sie uns eine SMS mit dem Kurztext „FNP win musikmesse“ (aber ohne Anführungszeichen), gefolgt von einem Leerzeichen sowie Name und Adresse. Die SMS schicken Sie an die Nummer 52020. Eine SMS kostet 0,50 Euro.

(es)