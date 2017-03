Gerd und Tamara Schüler: Disco-Queen und Disco-Schild wieder vereint

Sie kennen sie alle: Stevie Wonder , die Band Kiss , Udo Jürgens und viele, viele mehr. Schließlich waren Gerd und Tamara Schüler mal das Frankfurter Disco-Königspaar. Das war zu Zeiten des Dorian Gray am Flughafen. Das schloss 2000 seine Pforten und Schüler wollte in Berlin an die Frankfurter Erfolge anknüpfen, was aber nicht gelang. Was nun aber gelang ist, das alte Schild, das von 1978 an im Dorian Gray hing und später in Berlin eingemottet wurde, wieder nach Frankfurt zu bringen. Und das pünktlich zu Tamara Schülers Geburtstag. Es hängt im Thai and Turf und einmal im Monat soll dort ein Dorian-Gray-Revival stattfinden. (es)

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]