Bei dem, was auf der Frankfurter Buchmesse passierte, hörte für den Schlagerstar Roberto Blanco der Spaß auf. Denn bei der Vorstellung seiner Biografie „Von der Seele“ in der Halle 3.1 kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Roberto Blanco (80) ist für seine Munterkeit bekannt. „Ein bisschen Spaß muss sein“ heißt nicht nur sein bekanntester Hit, der Satz könnte auch sein Lebensmotto sein. Bei dem, was am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse passierte, hörte für den Schlagerstar aber der Spaß auf. Denn bei der Vorstellung seiner Biografie „Von der Seele“ in der Halle 3.1 kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (.) Roberto Blanco stellt auf der Buchmesse seine Biografie vor. Später wird ihm das Lachen allerdings schlagartig vergehen.

Sänger Blanco gab gerade Interviews über das neue Buch und sein bewegtes Leben, da stürmte seine Tochter Patricia (46), mit der er im Clinch liegt, plötzlich wutentbrannt in den Verlagsstand. Begleitet von Fotografen und Kamerateams überrannte sie die Absperrung und schrie: „Wie kannst du nur? Du solltest dich schämen, meine Mutter so zu demütigen!“

Roberto Blanco, der in dem Buch auch über schlüpfrige Details früherer Beziehungen berichtet, ist sichtlich entsetzt, die Security des Standes überfordert. Es kommt zu einem Handgemenge vor Bücherregalen. Der Sänger, der auch mit Songs wie „Heute so, morgen so“ bekannt wurde, ist fassungslos und ruft: „Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Gehen Sie weg, verschwinden Sie!“ Er tut, als würde er seine Tochter nicht erkennen. Erschöpft und mitgenommen zieht sich der Sänger sich schließlich in einen Raum des Standes zurück. Sicherheitsleute verjagen die Presse.

Auch eine Etage tiefer gibt es Tumulte, wenn auch anderer Art: Auf einem Podest in Halle 3.0 unterschreiben der Sänger der Band „Rammstein“, Till Lindemann , und Joey Kelly von der „Kelly Family“ Exemplare ihres Bildbands „Yukon“. Im Gang vor dem Stand ist kein Durchkommen mehr für Messebesucher, die keine Autogramme, sondern einfach nur vorbei möchten. Die Security hindert sie aber, ihrer Wege zu gehen und darf nur in gewissen Zeitabständen Leute passieren lassen. Die Sicherheitsleute haben Mühe, die Situation im Griff zu behalten. Die Laune der beiden Autoren trübt das nicht: Sie lassen es sich beim Signieren mit Champagner gutgehen.

Anderenorts geht’s ruhiger zu: Dort steht die Schauspielerin Adele Neuhauser im Fokus. Sie verkörpert regelmäßig Bibi Fellner aus dem Wiener „Tatort“, in dem sie an der Seite von Harald Krassnitzer ermittelt. Nun hat die Darstellerin Neuhauser ihre Biografie geschrieben (Titel: „Ich war mein größter Feind“) und präsentiert diese. „Es ist mein erstes Buch, meine erste Buchmesse und ein so bewegendes Abenteuer, wie ich es nie erwartet hätte“, sagt die 58-Jährige, die in diesem Jahr nicht viel gedreht hat, um so sich so stark wie möglich auf das Buch konzentrieren zu können. Das Schreiben beschreibt sie als „heilsamen Prozess – das habe ich so nicht erwartet“. Als sie ihr Buch das erste Mal in der Hand gehalten habe, „habe ich geweint“, bekennt sie. Es seien Tränen der Freude gewesen, weil sie so gerührt gewesen sei. Das Schreiben habe ihr so viel Spaß gemacht, „dass ich Blut geleckt habe und ein zweites Buch schreiben möchte“. Nicht gleich wieder ein Biografie, aber wenn sie schreibe, werde es wohl auch immer etwas mit ihr zu tun haben.

Während es für Adele Neuhauser die erste Buchmesse ist, kommt die Erfolgsautorin Rebecca Gablé schon zum 22. Mal zu dieser Veranstaltung. Immer versucht sie, an mindestens an einem Publikumstag da zu sein, weil sie die Treffen mit ihren Lesern so gern mag. Ihnen begegnet sie äußerst selten, „weil ich keine Lesungen mehr gebe. Ich schaffe es einfach nicht, weil ich so viel schreibe.“ Gablé verfasst historische Romane und kannte sich lange besser in englischer Geschichte als in der deutschen aus. „Das wollte ich ändern“, sagt Gablé, die mit bürgerlichem Namen Ingrid Krane-Müschen heißt. es