Duo mixt coole Drinks im „Rot & Vogel“

Er hat in bekannten Clubs wie dem „King Kamehameha“, dem „Cocoon“ oder dem „L.O.F.T. House“ gearbeitet: Nun eröffnete der preisgekrönte Bar-Chef Jasmin Zora gemeinsam mit seinem langjährigen Kumpel Sascha Bauer ein Lokal. „Im Nordend fehlt einfach eine gute Bar, es ist hier zu ,essenslastig’“, findet der 52-jährige Zora. Das ändert sich nun, nachdem das „Rot & Vogel“ seine Pforten geöffnet hat – die Bar liegt an der namensgebenden Ecke Rotlint- und Vogelsbergstraße, wo bis vor Kurzem noch das „Moksha“ residierte. Rund 400 Gäste feierten den ersten Abend im neuen Ambiente bis morgens um 6 Uhr.

Für Zora und Bauer geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. „Wir haben schon seit vier oder fünf Jahren vor, gemeinsam einen Laden zu schmeißen“, sagt der 47-jährige Bauer, der Jasmin Zora vor etlichen Jahren in einer der Lokalitäten kennenlernte, in denen dieser arbeitete. Lange mussten sie nach einer geeigneten Lage suchen, nun hat es geklappt.

Die Ziele sind klar: „Es soll eine gemütliche Raucherbar für die Nachbarschaft werden“, sagt das Duo, das in der näheren Umgebung wohnt. Während sich Bauer, der auch ein Marketingspezialist sowie Kenner elektronischer Musik ist, sich um die kaufmännischen Belange kümmert, bringt Zora seine jahrelange Bar-Erfahrung ins Spiel, erfindet immer neue Drinks. So wie zur Eröffnung, an der er Quitte mit Wermut, Zitronensaft und Gin mixte und Sous-vide garen ließ...

(es)