Edita Abdieski: Edita macht Dampf beim Sportpresseball

Sie ist ein Fußballfan, hat schon für den Fußballtrainer Jürgen Klopp gesungen, und gewann vor gut sechs Jahren die Casting-Show „The X-Factor“. Nun singt Edita Abdieski beim Sportpresseball und eröffnet dieses Großereignis, das am Samstag, 5. November, in der Alten Oper über die Bühne geht, musikalisch.

„Ich werde ,Rise’ von Katy Perry singen und zuvor ,Halo’ von Beyoncé anstimmen“, berichtet die 31-jährige Sängerin. Doch auch danach wirkt sie im Programm mit und sorgt mit der King Kamehameha Club Band für den richtigen Ton.

Zur Mainmetropole hat die gebürtige Schweizerin, die in ihrer Jugend sogar mal eine Fußballmannschaft trainierte, ohne selbst je im Verein Fußball gespielt zu haben, eine ganz besondere Beziehung: „Hier in Frankfurt spiele ich die meisten Konzerte.“ So ist ihr Auftritt in der Alten Oper am Samstag nicht der erste, „sondern bestimmt schon mein dritter“.

Edita Abdieski wird demnächst mit Stargeiger David Garrett auf Tour gehen und demnächst ihr eigenes Album, das „On and On“ heißen wird, auf den Markt bringen. Das wird sie sicher auch in Frankfurt präsentieren. es