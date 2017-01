Interview mit dem Sänger: Ehre für Rea Garvey´s umweltpolitisches Engagement

Heute Abend treffen die Dinos im Senckenbergmuseum auf einen angesagten Rockstar: Der Sänger Rea Garvey kommt zur großen Gala, mit der die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in ihr Jubiläumsjahr zum 200. startet. Der Ire, der in Berlin und Hadamar zu Hause ist, erhält den Senckenberg-Preis. Nicht für seine Musik, sondern für sein umweltpolitisches Engagement. Der FNP-Redakteurin Inga Janovic hat er vorab erklärt, warum er sich für Menschen in den Regenwäldern Ecuadors starkmacht.

Sie bekommen den Senckenberg-Preis, stehen damit in einer Reihe mit Reinhold Messner, Alexander Gerst und Spitzenwissenschaftlern. Was ist das für ein Gefühl?

REA GARVEY: Ich empfinde es als große Ehre, dass wir für unsere Arbeit bei Clearwater ausgezeichnet werden. Ich sage wir, denn ich möchte keinesfalls den Eindruck erwecken, dass mir allein der Verdienst gebührt. Mein Team und ich glauben daran, dass ein einziges Menschenleben den Wert von Milliarden Dollar übersteigt, die das Ölbusiness abwirft. Unser Hauptanliegen ist es, jene indigenen Völker mit Trinkwasser zu versorgen, deren Lebensraum durch Ölverschmutzung bedroht ist.

Sie standen auf vielen Bühnen, aber feiern unterm Dino – wird das etwas Besonderes für Sie?

GARVEY: Die Dinosaurier waren die Rockstars ihrer Zeit, ich kann da nur versuchen, mich dazuzustellen und mitzumachen.

Kannten Sie die Arbeit der Senckenberg-Gesellschaft vorher schon, waren Sie vielleicht auch mal im Museum?

GARVEY: Als die Nachricht von Senckenberg eintraf, entfuhr meiner Frau ein „Wow“. Die Senckenberg-Gesellschaft ist eine angesehene Institution, ihre Aktivitäten haben zu einem vertieften Verständnis unserer Welt und der Menschheit geführt. Ich bin froh, dass Senckenberg dem Schutz einer der letzten, von der westlichen Zivilisation zum Teil unberührten Kultur diese Bedeutung beimisst. Und uns dabei hilft, nicht nur die Ursprünge der Menschheit besser zu verstehen, sondern auch das auf dem Weg des Fortschritts verschollene naturheilkundliche Wissen.

Das Ziel Ihres Clearwater-Projekts ist es, genug Geld zu sammeln, um 2000 Familien im ecuadorianischen Regenwald mit Wasseraufbereitungsanlagen zu versorgen. Wie weit sind Sie?

GARVEY: Seit November 2011 haben wir etwa die Hälfte erreicht, und wir hoffen, in den nächsten drei, vier Jahren den anderen Teil zu schaffen. Dies ist nur durch die fortwährende Unterstützung unserer Spender möglich, und durch die Öffentlichkeit, die Preisverleihungen wie die heutige für unser Anliegen schaffen.

Wie viel Geld haben Sie inzwischen eingesammelt?

GARVEY: Das Clearwater-Projekt hat über eine Million US-Dollar in den Aufbau von Frischwasser-Anlagen für Familien im Amazonas-Regenwald investiert. Wir haben fast 1000 Anlagen aufgebaut und damit über 5500 Opfern von Ölverschmutzung helfen können. Allein die Stiftung „Saving An Angel“ hat zum Clearwater-Projekt 350 000 Euro beigetragen und damit ihr Anliegen unterstrichen, bedürftigen Kindern zu helfen, egal wo auf der Welt.

Das Preisgeld der Senckenberger (10 000 Euro) kommt nun hinzu?

GARVEY: Wir arbeiten zurzeit mit dem Cofan- und dem Woarani-Stamm, und das Preisgeld werden wir nutzen, um diesen Familien Clearwater-Anlagen zur Verfügung zu stellen. Im Februar bin ich in Ecuador, und ich freue mich darauf, meinen Freunden vom Senckenberg-Preis zu berichten.

Wie funktioniert es genau, als Prominenter eine gemeinnützige Kampagne zu führen?

GARVEY: Nachdem ich in Berlin von der Not der eingeborenen Völker erfuhr, packte ich meinen Rucksack und brach nach Ecuador auf, um mich selbst zu überzeugen. Meine Frau und mein guter Freund, der Fotograf Philipp Lenner, begleiteten mich, und wir sahen das Leid und die Ungerechtigkeit mit eigenen Augen. Wir mussten etwas dagegen unternehmen und schlossen uns mit Stammesmitgliedern zusammen, die die Opfer der Ölverschmutzung vertraten. Mit ihnen haben wir eine schnelle Lösung entwickelt, um vor allem die Kinder vor den Krankheiten zu schützen, die die Giftstoffe und Schwermetalle auslösen, die durch die Ölförderung in die Flüsse gespült wurden. Mitchell Anderson, der mir als Erster von der Not in Ecuador berichtet hatte und inzwischen wie mein Bruder ist, willigte ein, von San Francisco nach Ecuador zu ziehen, um die Organisation aufzubauen, die jetzt Clearwater heißt.

Und Sie finden neben Ihrer Arbeit als Musiker die Zeit, dabei zu helfen?

GARVEY: Meine erste Aufgabe war es, die administrative und logistische Struktur für Clearwater aufzubauen. Durch meine frühere Arbeit für die Kindernothilfe in Afrika hatte ich die Erfahrung, wie man ein Hilfsprojekt mit minimalen Kosten strukturiert. Unsere Arbeit folgt dem Hilfe-zur-Selbsthilfe-Ansatz, und der Erfolg verdankt sich vor allem der großen Hingabe und den Fähigkeiten der Regenwaldbewohner. Wer sich selbst helfen kann, behält seine Würde und erlebt direkt den Nutzen für sich und seine Kinder. Mitchell lebt nun schon vier Jahre in Ecuador und ist die Schlüsselperson in der praktischen Arbeit. Meine Rolle ist inzwischen mehr die des Spendensammlers, der dem Projekt im Ausland Aufmerksamkeit verschafft. Ich habe es vielleicht gegründet, aber ich bin nur ein Rädchen in der Maschinerie und werde den Senckenberg-Preis im Namen von uns allen entgegennehmen.

Alle gemeinsam haben Sie schon einiges bewirkt, oder?

GARVEY: In den vier Jahren unserer Arbeit haben wir unsere Effizienz gesteigert und die Kosten gesenkt. Die jungen Leute aus den vier Stämmen, mit denen wir arbeiten, haben sich zur „Ceibo Alliance“ zusammengetan, um ihr Land und ihre Rechte besser zu verteidigen. Durch Clearwater haben sie erfahren, dass sie gemeinsam stärker sind als allein. Mit dem sauberen Wasser haben sie nicht nur zu Gesundheit und Freude zurückgefunden, sondern auch Stärke und Selbstbewusstsein entwickelt. Diese Arbeit ist von der Stiftung des Schauspielers Leonardo DiCaprio wahrgenommen worden, die die Familien nun darin unterstützt, ihr Land zu kartieren und das Amazonasgebiet und seine Kulturen zu bewahren.

Sie haben gleich nach Ihren ersten Erfolgen als Musiker die Stiftung „Saving an Angel“ gegründet und unterstützen seitdem soziale Projekte. Warum ist Ihnen das so wichtig?

GARVEY: Mein Vorbild ist mein Vater. Er hat vor mehr als 30 Jahren ein Krankenhaus in Dublin unterstützt und damit das Leben vieler Menschen verändert. Ich weiß, dass ich ein gesegneter Mensch bin, weil ich das gute Leben führen kann, das ich führe. Die Stiftung ist meine Art, dafür Danke zu sagen. Ich denke, in Zeiten, wo Hoffnungslosigkeit und Ablehnung so stark verbreitet sind, müssen wir, die wir Hoffnung haben und positiv denken, umso härter arbeiten, um den Kurs wieder zu verändern. Mit der Arbeit, die ich mache, möchte ich sichergehen, dass meine Familie ein Vorbild hat, wie es für mich mein Vater war.

Wenn mit dem Preis statt des Geldes ein freier Wunsch verbunden wäre – welchen würden Sie sich erfüllen lassen?

GARVEY: Ich würde mir wünschen, dass unsere Abhängigkeit vom Öl und den vielen daraus hergestellten umweltschädlichen Produkte verschwindet.