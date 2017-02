Ei, Ei, Ei: Dem guten Geschmack auf der Spur

Rote Beete-Eier, die gab es gestern im Restaurant des Museums für Moderne Kunst (MMK) an der Braubachstraße. Das war nur eins von insgesamt zwölf Eier-Rezepten, die Margarete-Koch Simon Horn in der zweiten Ausgabe des Heftes „Wir essen“ gestern präsentierte. „,Wir essen’ entsteht beim Essen. Es geht uns um die Jagd nach guten Zutaten, ums Kochen, Essen, Trinken und um Geselligkeit“, erklärt Horn das Konzept der Publikation, die aus drei Heften besteht. Während es in den ersten beiden um Waldseibling und Coq au Äppler geht, dreht sich im dritten Heft alles um das Ei. „Wir waren an Fischteichen, auf Streuobstwiesen unterwegs, zu Besuch bei Saftpressen und wie immer am Herd“, erzählt Horn und schildert noch eine Intention: Mit neuen Ideen, Rezepten und Bildern gemeinsam dem guten Geschmack auf der Spur zu sein. .

(es)