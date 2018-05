Ein Buch, das alle berührt

Einmal im Jahr kommen die Damen von Wizo zusammen, um einem Autor zu lauschen. Treffpunkt für sie und ihre gut hundert Gäste ist seit langem schon das Hotel Intercontinental an der Wilhelm-Leuschner-Straße. Dort trugen Moderatorin Bärbel Schäfer und die Frankfurter Holocaust-Überlebende Eva Szepesi aus dem Buch „Meine Nachmittage mit Eva: Über Leben nach Auschwitz“ vor.

„Ich kenne Eva Szepesi schon sehr lange, weil ich mit ihren beiden Töchtern gut befreundet bin“, sagt Jenny Sommer , Präsidiumsmitglied von Wizo, der Women’s International Zionist Organisation. Dabei handelt es sich um eine weltweite, überparteiliche Frauenorganisation, die in Israel ungefähr 800 Institutionen unterhält, in denen Frauen, Kinder, Jugendliche und alte Menschen betreut werden – unabhängig von Herkunft oder Religion. „Ich finde es schön, dass Bärbel Schäfer das Thema von einer ganz anderen Warte aus betrachtet hat“, sagt Jenny Sommer, deren Mutter die Inhaftierung in einem Konzentrationslager überlebte. Autorin Bärbel Schäfer sprach mit Eva Szepesi über ihre Zeit in dem Konzentrationslager. Die Essenz dieser Gespräche bannte sie auf etwas mehr als 200 Seiten. Darin erfährt der Leser einiges über Eva Szepesi, aber auch sehr viel über Bärbel Schäfer. Etwa von ihrer Wut auf die Kriegs- und die unmittelbare Nachkriegsgeneration in Deutschland. Sie hatte so ihre Schwierigkeiten, von ihrer Familie zu erfahren, was im Krieg geschehen war. Schon als Teenager war sie wütend, weil sie keine Antworten bekam, sondern immer nur dieselben zwei Geschichten erzählt wurden und sie nie erfuhr, warum jemand wo war. Das Werk entstand nicht auf die Schnelle, eineinhalb Jahre dauerte es. „Wir treffen uns immer im Mai und lauschen den Ausführungen eines gefragten Autors, der es einrichten kann, bei uns zu sein“, so Jenny Sommer. Mal schauen, wer das nächste Mal kommt.

(es)