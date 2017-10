Stadtgeflüster: Ein Hauch von Hollywood

Bestes Wetter, roter Teppich, hübsche Menschen, schöne Kleider und Schaulaufen der Stars. Die Mainmetropole atmet Dank des Hessischen Film- und Kinopreises Hollywood-Luft. Die Stars der Filmbranche schreiten in Richtung Alte Oper und Margarita Broich , die im vergangenen Jahr als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde, ist aufgeregt. „Vor Tausend Menschen Goethe rezitieren, das fällt mir leichter“, sagt Frankfurts „Tatort“-Kommissarin Broich.

Sie hält die Laudatio auf den besten Schauspieler Jens Harzer , der für seine Rolle im „Tatort“ „Amour fou“, in dem er einen schwulen Witwer spielt, ausgezeichnet wurde. Beste Schauspielerin wurde Corinna Harfouch , für ihre Rolle im Film „Viel zu nah“.

Bester Laune ist an diesem Abend Schauspieler Ulrich Tukur , der den Ehrenpreis des Hessischen Ministerpräsidenten erhielt. Volker Bouffier bezeichnete ihn in seiner Lobesrede als „liebenswerten Mitarbeiter des Hessischen Kriminalamtes“ und bewundert die „Intensität seines Spiels“.

„Soll ich ihnen etwas verraten“, so Tukur hinter vorgehaltener Hand auf dem roten Teppich. „Der Preis ist gar nicht dotiert“, ulkt der Mime, der „trotzdem“ mit seiner Frau Katharina John zum Filmfest kam. „Ich habe ihn aber voll und ganz verdient, den Preis“, scherzt er bei der Übergabe durch Bouffier. „Ich kriege nichts als einen feuchten Händedruck des Ministerpräsidenten und einen Zettel“, scherzt Tukur weiter. „Aber ich freue mich natürlich sehr über den Preis, denn er stammt aus dem Bundesland, aus dem ich bin“, so Tukur, der schon seit vielen Jahren in Italien wohnt. Im Überschwang der Gefühle fügt er noch hinzu: „Ich lade euch alle morgen nach Sachsenhausen zum Fünf-Liter-Bembel ein – wie wir den dann aufteilen, müssen wir noch sehen.“

„Der Preis hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen und ich hoffe, dass sich das in den kommenden Jahren noch weiter steigert“, so Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), der sich als großer Tukur-Fan zu erkennen gibt. „Er hat die Auszeichnung mehr als verdient.“ Das meint auch Schauspielerin Lea van Acken , die als Laudatorin mit von der Partie war. Außerdem spielte sie in „Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora“ mit, der als bester Film nominiert war. „Meine Eltern sind große Tukur-Fans“, sagte sie. Auch vor Ort: „Ostwind“-Regisseurin Katja von Garnier . Die Wiesbadenerin freute sich über den Erfolg ihres Streifens, der vor Kurzem die Eine-Million-Zuschauer-Marke knackte. „Es ist sehr gut, dass ,Aufbruch nach Ora’ als Jugendfilm neben den vielen anderen Filmen, die nominiert wurden, mit ins Rennen geht“, sagt von Garnier, die zwar momentan andere Projekte verfolgt, „aber ich schließe nicht aus, dass es auch einen vierten Teil geben wird.“

Den Preis für das beste Drehbuch nahm David Ungureit für „Schneegestöber“ entgegen. Ungureit wird übrigens vom Frankfurt Regisseur und Drehbuchautor Rolf Silber unterstützt. „Dieser Preis könnte die Förderung von ,Schneegestöber’ vorantreiben“, hofft Silber.

Jasna Fritzi Bauer , ebenfalls Hessin, nahm gestern den Newcomer-Preis entgegen und sieht es ähnlich wie Tukur. „Diese Auszeichnung ist schon etwas Besonderes“, sagt die 28-Jährige, die in Wiesbaden das Licht der Welt erblickte. „Wenn ich aus der Heimat einen Preis bekomme, dann ist das für mich außergewöhnlich“, findet die Schauspielerin, die zwar noch nicht weiß, wo sie die Trophäe hinstellt, den Preis aber „widme ich meiner Oma und meinem Opa“. Mit 28 ist Jasna Fritzi Bauer keine waschechte Newcomerin, „aber sie ist auch noch keine arrivierte Schauspielerin, deshalb habe ich sie ausgesucht“, so Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU). „Ich finde sie einfach überwältigend. Für mich ist sie eine hervorragende Schauspielerin“, so Rhein.

Als bester Film wurde „Nur Gott kann mich richten“ von Özgür Yildirim ausgezeichnet.