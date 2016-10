Ein Hoch auf das Gute im Leben

Es ist ein rauschendes Fest, das die mehr als 380 Gäste da im Schlosshotel Kronberg feiern. Anlass ist die Verleihung der Preise, die der Busche-Verlag Köche, Gastronomen und Hoteliers vergibt. Zum 19. Mal geht die Gala über die Bühne, die auch anlässlich der Neuerscheinung des Schlemmer Atlas sowie des Schlummer Atlas stattfindet.

„So wollt ihr uns Frauen sehen“, ruft Schauspielerin Christine Neubauer als ihr die Schürze umgebunden wird, die sie zur Genießerin des Jahres macht. „Männer bekommen einen silbernen Löffel, Frauen eine Schürze“, scherzt die 54-Jährige. Doch das stimmt nicht ganz, denn ihr Vorgänger, Schauspieler Armin Rohde , trug vor genau einem Jahr auch die Schürze. Neubauer, die unter anderem als Landärztin Dr. Johanna Lohmann, bekannt wurde, ist übrigens nach Iris Berben erst die zweite Frau, die vom Busche-Verlag in dieser Kategorie ausgezeichnet wird und sie zeigt, dass genießen, mehr bedeutet, als gut zu essen und zu trinken. Es geht darum, mit allen Sinnen zu genießen.

„Ich bin sehr geehrt und glücklich, dass jemand erkannt hat, dass in mir eine Leidenschaft steckt, für das, was ich tue“, so Neubauer. Denn zum Genießen gehöre die Leidenschaft. Sie selbst habe lange gebraucht, „das Glück zu erkennen und den Augenblick“ auszukosten. Aber das zu können, „das ist eine ganz besondere Fähigkeit“, findet sie. Und sie genießt den Abend, der zu einer langen Nacht wird, in vollen Zügen. Irgendwann sitzt in ihrem kurzen blauen Kleid inmitten eine Menschentraube in der Küche der Nobelherberge auf einem Tisch und isst Nudeln.

Ein Genuss für alle Beteiligten an dieser Veranstaltung, bei der unter anderem das Kronberger Schlosshotel von Landgraf Donatus von Hessen als Hotel des Jahres ausgezeichnet. Dessen Chef ist Franz Zimmermann . Und der wird zum Hotelmanager des Jahres gekürt. Die Rede dazu soll der ehemalige Bundesbankpräsident Ernst Welteke halten. Doch der ist nicht da. Moderatorin Frauke Ludowig , von den roten Teppichen dieser Welt bekannt, von denen aus sie für den Sender RTL moderiert, ist zwar nicht sprach-, dafür aber ein wenig ratlos.

Dann erscheint Welteke, lässt ein Loblied auf das Schlosshotel vom Stapel und erwähnt auch seine Hochzeit mit seiner Ava. Doch wann das genau war, weiß er nicht. „Vor Jahren“, sagt er. Ava Nouripour-Welteke weiß es besser. „Es war vor fünf Jahren.“

Alles dreht sich an diesem Abend innerhalb dieser altehrwürdigen Mauern ums Genießen. So definiert auch Journalist Ulrich Kienzle seine Ansicht, „obwohl ich sagen muss, dass das wirklich schwer zu beschreiben ist, aber mein absoluter kulinarischer Höhepunkt sind in Champagner gekochte Kutteln“. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Für Schauspieler Christian Wolff , bekannt als Martin Rombach aus der Serie Forsthaus Falkenau, ist Genuss, „hier neben Eva Habermann zu stehen, etwas Schöneres fällt mir im Moment nicht ein“. Das zeigt Wirkung bei der hübschen Hamburgerin, die von sich selbst sagt: „Ich bin ein reiner Genussmensch. Ich liebe es, zu leben.“

(es)