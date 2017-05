Löwen Frankfurt: Ein Pokal für die gesamte Stadt

Schon wieder sind die Löwen im Kaisersaal. Bereits im März feierte das Frankfurter Eishockey-Team dort ihr 25-jähriges Bestehen, am vergangenen Samstag wurden sie nach dem Gewinn der Meisterschaft in der zweiten deutschen Eishockeyliga empfangen.

Schon wieder sind die Löwen im Kaisersaal. Bereits im März feierte das Frankfurter Eishockey-Team dort ihr 25-jähriges Bestehen, am vergangenen Samstag wurden sie nach dem Gewinn der Meisterschaft in der zweiten deutschen Eishockeyliga empfangen. „Das ist der absolute Hammer“, würdigt Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) den Erfolg. Er scheute sich nicht, mit den Löwen-Geschäftsführern Stefan Krämer und Andreas Stracke ein Ständchen zu singen: „Always look on the bright side of life“ (Schau immer auf die fröhliche Seite des Lebens). Die Spieler stimmen ein, die Gäste jubeln begeistert. „Singen können wir aber immer noch nicht“, gibt Feldmann lachend zu.

Ein besonderer Dank der Löwen geht an die Fans, von denen sich mehrere vor dem Römer versammelt haben – sie sind bis in den Kaisersaal zu hören. „Danke für eure Begeisterung und Euphorie, ihr macht uns sehr stolz“, sagt Geschäftsführer Krämer gerührt und bittet um einen extra Applaus.

Und dann kommt endlich der Pokal zum Einsatz: Stolz trägt ihn Mannschaftskapitän Patrick Jarrett zum Rednerpult und hebt ihn hoch. Nach ein paar englischen Sätzen zum Erfolg der Mannschaft bemüht sich Jarrett noch um einen deutschen Abschluss: „Wir haben den Pokal für die Stadt Frankfurt geholt.“

Trotz strahlender Gesichter sieht man der Mannschaft die Erschöpfung der letzten Tage an. „Wir haben täglich gefeiert“, erzählt Löwen-Spieler Nico Oprée . „Am Dienstag nach dem Spiel haben wir im VIP-Raum und in der Kabine gefeiert, am Mittwoch waren wir im Velvet und am Donnerstag im Gibson.“ Und es geht weiter: „Uns erwarten noch etwa 1000 Fans für die Meisterfeier im Casino der Stadtwerke“, so Geschäftsführer Stracke. Er kann nicht mehr aufhören zu lächeln. „Wir haben viel Arbeit in die Mannschaft investiert und es hat sich gelohnt.“

Zur Feier des Tages darf sich die gesamte Mannschaft in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Brav stellen sich die Eishockey-Spieler an, lächeln kurz in die Kameras und unterschreiben mit Namen und Trikot-Nummer. Dann geht es raus auf den Römerbalkon – von Müdigkeit ist bei den Spielern nun nichts mehr zu sehen.

Aufsteigen werden die Löwen zwar nicht, aber das sei kein Problem, so Krämer. „Uns ging es um die Meisterschaft, die Ehre und den Pokal. Das haben wir erreicht und darauf sind wir stolz.“ Jetzt können sich die Löwen aber erst mal ausruhen und in den Urlaub oder nach Hause fahren. „Im August treffen wir uns dann wieder“, so Krämer.

