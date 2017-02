Ein Trikot für den Ministerpräsidenten

Mitten in der Fünften Jahreszeit riss sich Ministerpräsident Volker Bouffier vom Fernsehsessel los und düste nach Frankfurt ins Stadion am Brentanobad. Dort spielte der 1. FFC Frankfurt gegen Turbine Potsdam – und stürzte die Brandenburgerinnen mit einem 1:1 vom Tabellenthron. „Ich habe zu Hause noch den Fastnachtszug geschaut“, so der Ministerpräsident. „Aber ich hatte versprochen, zum Spiel zu kommen und wenn ich etwas verspreche, dann halte ich das.“ Immerhin ist er im Stadion ein gerngesehener Gast. „Er hat damals dafür gesorgt, dass wir dieses schöne Stadion bekamen“, erinnerte Siegfried Dietrich , Sportmanager des 1. FFC, der Bouffier vor Anpfiff ein Trikot mit der Nummer 65 zum 65. Geburtstag überreichte. Zwar liegt das Wiegenfest bereits zwei Monate zurück, aber damals war Bouffier beim Internationalen Festhallenreitturnier. Übrigens waren gestern auch Steffi Jones , Trainerin der Frauenfußballnationalmannschaft, und die ehemalige Nationalspielerin Kim Kulig im Stadion.

(es)