Oye an der Taunusstraße: Ein Zeichen der Liebe

Ein Liebeskreislauf schließt sich. Unter dem Schild der ehemaligen Disco „Unity“, die die Zeleke-Brüder einst an der Hanauer Landstraße mit Liebe betrieben, lernten sich Gastronom Sam Kamran und seine Frau Marianne May lieben. Dann schloss der Laden, und das Schild kam irgendwie nach Hanau, wo Kamran es nun wiederfand. Klar, dass der Mann, dem das Café Hauptwache, das Mantis und die Pizzeria Montana gehören, das schmucke Logo kaufte und seiner Frau schenkte. Nun haben Mengi , Taff und Yeshi Zeleke einen neuen Laden, das Oye an der Taunusstraße, und Kamran und May brachten das Schild vorbei. Als Liebesbeweis.

(es)