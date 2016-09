Eine Nacht voller Liebe

Die Zeit der Bälle hat begonnen. Zwar stehen in der Mainmetropole nicht mehr so viele wie einst auf dem Programm, doch dafür gibt es jetzt eine Premiere: den Loveball.

Beim Ball der Liebe, der am Sonntag, 2. Oktober, um 19 Uhr im Gesellschaftshaus des Palmengartens im Westend stattfindet, geht es darum, die Aids-Hilfe Frankfurt zu unterstützen. Sie feierte im vergangenen Jahr das 30-jährige Bestehen.

Mit von der Partie ist Frankfurts Vorzeigemoderatorin Sonya Kraus , die eine Patenschaft für diese Benefizveranstaltung übernommen hat. „Ich habe grundsätzlich immer einen Bezug zur Aids-Hilfe und freue mich enorm über den ,Loveball’“, so die schöne Blondine. „Ich bin ein großer Fan des Wiener ,Life-Balls’, bei dem ich auch immer etwas mache“, erzählt sie. Und weist auf ihren besonderen Bezug zu dieser Immunschwächekrankheit hin: „Ich habe in einer Zeit gemodelt, in der viele Menschen, mit denen ich arbeitete, leider an den Folgen von Aids gestorben sind“, berichtet die 43-Jährige. „Diese Krankheit hat auch mein Sexualleben entscheidend geprägt. Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass weiterhin Aufklärungsarbeit betrieben wird.“

Die Macher des Balls – Robert Mangold , geschäftsführender Gesellschafter der Palmengarten-Gastronomie, und Christian Setzepfandt vom Vorstand der Frankfurter Aids-Hilfe – rechnen mit gut 1000 Gästen. Und frohlocken, dass sich nicht nur unter den Gästen zahlreiche Prominente tummeln werden, sondern auch auf der Bühne. So spielt etwa die 80er-Jahre-Pop-Band „Alphaville“ ihre Hits. Und es hat sich auch das deutsche Goldkehlchen Sarah Connor angesagt. Die 36-Jährige Sängerin machte ähnliche Erfahrungen wie Sonya Kraus. „Ich habe in meinem Umfeld mit Aids zu tun gehabt und es liegt mir sehr am Herzen, mich für ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft für dieses Thema zu engagieren. Darum freue ich mich sehr auf den ,Loveball’ und einen bunten, expressionistischen Abend.“

Den wird sie erleben, denn dieser Ball soll nicht wie jeder andere sein. Eine Kleiderordnung gibt es nämlich nicht, erlaubt ist alles, was schrill, schön, witzig, elegant und sexy aussieht. Auch gibt es keine festen Plätze an den Tischen, handelt es sich doch um eine sogenannte „Walking Party“, wo Speisen an diversen Orten locken. Dies bereiten Vertreter der Spitzengastronomie zu, etwa Köche der Tiger- und Palmen-Gruppe: Der Zwei-Sterne-Koch, Andreas Krolik , Küchenchef des Restaurants „Lafleur“, Christoph Rainer , Zwei-Sterne-Koch und Küchenchef im „Tiger“-Restaurant, und Steffen Haase , Bankettküchenchef im Gesellschaftshaus Palmengarten.

Eine Eintrittskarte zum neuen „Loveball“ inklusive Verzehr kostet 222 Euro.

(es)