Eine coole Göre

Sechszehn Jahr, blondes Haar. Selbstbewusst sitzt Lina Keller auf einem Barhocker im Frankfurter Cinestar Metropolis, ein Bein locker über das andere geschwungen, ihre rotgeschminkten Lippen formen ein souveränes Lächeln. „Zufriedenheit und Selbstbewusstsein sind total wichtig, wenn man als Schauspielerin erfolgreich sein will“, betont die Berlinerin bei der Premiere des Films „Morris aus Amerika“.

Die junge Diva im trendy Hosenanzug weiß, wovon sie redet. Bereits zum zweiten Mal ist sie in einem Kinofilm zu sehen. Schon im Streifen „V8 – Die Rache der Vitros“ spielte sie eine tragende Rolle. „Für den Kinderfilm stand ich sogar mit Heiner Lauterbach und Christoph Maria Herbst am Set“, erinnert sie sich.

„Herbst war damals aber nicht annähernd so lustig, wie er in seinen Filmen rüberkommt.“ Während der Dreharbeiten habe sich der Schauspieler und Synchronsprecher eher von seiner ernsten Seite gezeigt. Er sei höchst professionell gewesen, habe sich voll und ganz auf die Arbeit fokussiert . . . und sich damit Kellers allergrößten Respekt verdient.

„Beim Dreh ist Konzentration höchstes Gebot“, weiß das Jungtalent. Schon mit zwölf Jahren träumte sie von einer Schauspielerkarriere. Regisseur Chad Hartigan glaubt an ihren Erfolg: „Lina ist sehr talentiert“, erklärt der 34-Jährige – „und mordsmäßig engagiert“. In ihrer Gegenwart komme er sich manchmal selbst noch jung vor. „Zahlreiche Bewerberinnen haben fürs E-Casting Videos eingeschickt“, so der Regisseur. Lina aber hätte direkt bleibenden Eindruck hinterlassen. „Ihre Arme waren von oben bis unten vollgemalt. Das sah aus, als trage sie die Stempel sämtlicher Berliner Clubs und als hätten obendrein noch zahlreiche Verehrer ihre Nummer dort notiert.“

Tatsächlich habe sie nur aus Langeweile auf ihren Armen gekritzelt, gibt Lina zu. Dennoch feiere sie ausgesprochen gerne und habe auch durchaus den ein oder anderen Verehrer. „Zurzeit bin ich aber Single“, betont sie. Für eine Beziehung bleibt neben der Schauspielerei und ihren Hobbys Gesang und Tanz auch wenig Zeit.

Keller steht zudem kurz vorm Abitur. „Ich verpasse allein schon durch diese Kurzreise nach Frankfurt unglaublich viel Unterrichtsstoff“, so die Schauspielerin. Doch die Erfahrungen, die sie hier mache, seien eben auch wichtig und lehrreich. „Bei der Premiere in L.A. haben mich zudem schon amerikanische Agenturen angesprochen.“ Lina strahlt.

Ihre Englischkenntnisse konnte sie bereits in „Morris aus Amerika“ einbringen. „Meine Rolle – Katrin – spricht allerdings nur Schulenglisch. Das war also nicht schwer.“ Im Film zieht der 13-jährige, Hip-Hop-begeisterte Afroamerikaner Morris Gentry mit seinem Vater nach Heidelberg. Hier fühlt er sich fremd – bis er die hübsche 15-jährige Katrin kennenlernt. Bald sind die beiden nicht nur ineinander verliebt, sondern auch über die Musik miteinander verbunden. „Der Film ist klasse“, findet Keller. „Für Jugendliche wie für Erwachsene.“ Es gehe darin um Vorurteile und Integration, um Freundschaft und das Erwachsenwerden – „also um total berührende Themen“.

