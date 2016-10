Einmal um die ganze Welt

In wenigen Tagen startet der britische Weltumsegler Alex Thomson zu seinem nächsten Rennen, der Vendée Globe – dem anspruchsvollsten Segelrennen der Welt. Vor kurzem schaute der 42-Jährige im Hugo-Boss-Store an der Börsenstraße vorbei.

Der Herrenausstatter aus Metzingen ist Hauptsponsor des Extremsportlers, der erzählte, warum er sich das antut und bei der Non-Stop-Regatta für Solosegler mitmacht. Sie findet alle vier Jahre statt und führt – mit Start und Ziel in Les Sables d’Olonne in Frankreich – einmal rund um den Globus. 25 000 Seemeilen legen die Teilnehmer in gut drei Monaten zurück. Dieser Wettbewerb sei anders als die anderen: „Es geht nicht nur darum zu gewinnen, es geht darum zu überleben.“ Aus mehreren Gründen mache der Brite, der bei diesem Rennen bereits einmal den dritten Platz erreichte, mit. „Zum einen ist es die Herausforderung, zum anderen das Boot selbst und zum dritten, merkt man auf See eins: ,Egal, wie groß dein Boot ist, wenn du auf dem offenen Meer bist, sieht du, wie klein du bist und das erdet mich.‘“

Seinen Segeltörn tritt Thomson an Bord der neuen Imoca 60 Yacht an. Die wurde Ende 2015 nach zwei Jahren Bauzeit fertig und gehört zu den schnellsten modernen Regatta-Einrumpfbooten.

(es)