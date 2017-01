Im Palais Thurn und Taxis: Empfang der Deutschen Fußballliga: Schaulaufen der Bosse

Die Deutsche Fußballliga (DFL) hatte zum Neujahrsempfang geladen. Und das zum zehnten Mal in Frankfurt.

Es ist ein bisschen wie ein Schaulaufen. Nach und nach trudelt alles, was abseits des Platzes beim Fußball etwas zu sagen hat, über den roten Teppich, der ein grauer ist, ins Palais Thurn und Taxis. Grund: Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat zum Neujahrsempfang geladen. Und das zum zehnten Mal in Frankfurt.

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (Presse- und Wirtschaftsdienst) Olympiasiegerin im Fechten Britta Heidemann trifft beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußballliga (DFL) den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes (DFB) Reinhard Grindel.

Und während im vergangenen Jahr die Funktionäre eher Trübsal bliesen – wir erinnern uns: Der Skandal um die Weltmeisterschaft im eigenen Land im Jahr 2006 überschattete Fußballdeutschland – herrscht bei den 370 Gästen dieses Mal beste Stimmung. „Jetzt ist so manches beantwortet, einiges ist noch offen und einiges kann wohl nie beantwortet werden“, so DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in seiner Rede vor den Vertretern der 36 Bundesliga- und Zweitliga-Clubs.

Überhaupt schaut er zufrieden auf die jüngst vergangenen zwölf Monate. „2016 war ein wichtiges und gute Jahr“, so Seifert. Seit einer Dekade werde er gefragt, wann die Bundesliga-Blase denn mal platze. „Aber die Liga ist und bleibt erfolgreich“, sagt Seifert. Das sei so, „weil viele genug haben von Dauerkrisen und Schreckensszenarien und einfach nur gut unterhalten werden möchten“, so der 47-Jährige.

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (Presse- und Wirtschaftsdienst) Maria Höfl-Riesch schaute mit ihrem Mann Marcus Höfl vorbei.

Kein gutes Haar ließ er übrigens am Weltfußballverband Fifa sowie am europäischen Verband Uefa. Er warf ihnen eine Expansionspolitik auf Kosten der Ligen und Vereine vor. „Die internationalen Ligen werden nicht mehr ernst genommen“, sagte er. „Was derzeit in den Zeiten der Globalisierung völlig fehlt, ist ein globaler Masterplan, wie sich der internationale Fußball entwickeln soll.“ Das könne nicht im Sinne des Erfinders sein. Denn: „In den nationalen Ligen und nirgendwo sonst werden die jungen Spieler ausgebildet, die später zu den Stammspielern und Stars werden, die auch den Nationalmannschaften weiterhelfen“, sagte er. „Fifa und Uefa werden die Arbeit der nationalen Ligen nie ersetzen können.“

Während Seifert die ernsten, mahnenden und nachdenklichen Töne anschlägt, schwelgt Moderator Arnd Zeigler in einem Podiumsgespräch mit dem Präsidenten von Borussia Dortmund und DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden Reinhard Rauball von der Bühne aus in Erinnerungen.

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (Presse- und Wirtschaftsdienst) Unterhielten sich: Sylvia Schenk und Karl-Heinz Rummenigge

Etliche Fußball-Ikonen und -Legenden geben sich an diesem Vormittag die Ehre. Unter ihnen Bayern-Manager Karl-Heinz Rummenigge , der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger , der Manager der Fußballnationalmannschaft Oliver Bierhoff , der Torwarttrainer des Nationalteams Andreas Köpke , der auch mal in Frankfurt zwischen den Pfosten stand, Nationaltorwart Jens Lehmann und Adlerträger Bernd Hölzenbein , Weltmeister von 1974.

Auch dabei Oberbürgermeister Peter Feldmann , Ski-Ass Maria Höfl-Riesch , die mit ihrem Mann Marcus Höfl, dem Franz-Beckenbauer -Berater, vorbeischaute und sich arg wortkarg gab: „Warum sollte ich nicht hier sein, bin doch Kuratoriumsmitglied.“ So wie Olympiasiegerin im Fechten Britta Heidemann auch. Es war allerdings auch ein Stelldichein der Bosse: Reinhard Grindel , Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), schaute vorbei, Sport-Vorstand der Eintracht Fredi Bobic und sein Vorgänger Heribert Bruchhagen, der nun für den Hamburger Sportverein arbeitet.

(es)