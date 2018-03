Stadtgeflüster: Emre Can macht eine gute Figur

Emre Can spielt für die Deutsche Fußballnationalmannschaft, ist in Frankfurt geboren und hat nun für einen großen Modekonzern eine Herrenkollektion entworfen. Um sie vorzustellen, düste der 24-jährige Profi des FC Liverpool in seine Heimatstadt und gab in dem Geschäft an der Zeil Autogramme.

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (Presse- und Wirtschaftsdienst) Cans Jugendtrainer Steffen Kaschel mit seiner Verlobten Diana.

Über drei Stockwerke und bis auf die Straße standen die Fans Schlange. Einer der ersten, die eins erhielten, war Steffen Kaschel . Kein Wunder, war er doch Emre Cans Trainer in seiner Zeit bei der U 15 von Eintracht Frankfurt. „Er hat mich gleich erkannt“, freute sich Kaschel, der dem Mittelfeldspieler seine Handynummer gab. Er wusste damals schon, dass aus Can ein ganz Großer werden würde. „Er hatte immer einen gewissen Stil – auf dem Platz und im Leben.“

(es)