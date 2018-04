Er hat ein wildes Herz

Wildes Herz. „Das wäre doch ein toller Einstieg für den Text, ist sich Schauspieler Charly Hübner sicher. Er steht auf der Treppe im „Mal seh’n“-Kino an der Adlerflychtstraße, schaut über die Schulter und blickt auf ein riesiges Filmplakat. „Wenn mir das damals jemand gesagt hätte, dass ich in Frankfurt mal auf so ein gigantisches Plakat meines eigenen Filmes blicken würde...“

Gerade ist der 45-Jährige an der Seite von Marie Bäumer in „Drei Tag in Quiberon“ zu sehen. Viele kennen ihn auch aus der Comedy-Serie „Ladykracher“, in der er mit Anke Engelke zu sehen ist und aus dem Rostocker Polizeiruf 110, wo er an der Seite von Anneke Kim Sarnau den Kriminalhauptkommissar Andreas Bukow gibt. Aber Hübner ist auch Regisseur. Fünf Jahre lang begleitete er die Anti-Rechts-Punkrock-Band „Feine Sahne Fischfilet“ und machte daraus die Doku „Wildes Herz“. Der Streifen räumte beim internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm ab, holte gleich vier Preise. Und „Wildes Herz“ ist es auch, das Hübner zurückbringt nach Frankfurt.

Nach der Vorstellung in dem kleinen, schnuckligen Kino gönnt sich Charly Hübner erst einen Weißwein, dann will er sich Heimatorte anschauen. Denn Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre arbeitete Hübner in Frankfurt und wohnte in der Nähe des „Mal seh’n“. „Ich werde gleich mal einen Nachtspaziergang machen, so wie früher, als ich von der Vorstellung nach Hause kam“, sagt ein glücklicher Charly Hübner.

Es sind viele Erinnerungen, die an diesem Abend in ihm geweckt werden. „Unterm Strich habe ich nur schöne Erinnerungen an Frankfurt“, sagt er. „In den ersten Jahren war es aber nicht einfach.“ Er kam aus diesem „total bewegten 90er-Jahre-Berlin“ und war voller Energie. „Frankfurt war anfangs doch eher ruhig“, witzelt er. Er arbeitete mit William Forsythe , Tom Kühnel und Robert Schuster im Theater am Turm (TAT). „Da wurde ich noch Carsten genannt. Obwohl alle anderen mich bereits Charly nannten. In den ersten zwei Jahren stand ich noch als Carten im Programm. Was absurd war, denn der Name ist mir so fremd“, erzählt der Grimme-Preisträger, der auch die Goldene Kamera in der Kategorie „Bester deutscher Schauspieler“ für den Film „Unter Nachbarn“ sein Eigen nennt.

„Immer wenn ich herkomme denke ich, wie toll diese Stadt doch ist.“ Besonders angetan hatte es ihm damals das Café an der Kantstraße. Es sei damals eine enge Entscheidung gewesen, aber dann habe es ihn doch nach Hamburg gezogen.

Als Nächstes steht Charly Hübner für zwei Polizeiruf-Folgen vor der Kamera. „Zunächst mache ich aber erst einmal Urlaub, danach wird eine Serie gedreht, über die ich noch nicht reden darf, und dann kommt ein Kinofilm“, zählt er auf. Zwar wünscht er sich sehr, mal wieder in der Mainmetropole zu drehen, doch da steht erstmal nichts an. „Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Liane Jessen mal bei mir anrufen würde. Ich finde, der Hessische Rundfunk ist ein toller Sender – der mutigste im ARD-Verband“, lobt Hübner, der auch den Deutschen Comedy-Preis als bester Schauspieler gewonnen hat.

Ob er wieder als Regisseur arbeiten wird, weiß er nicht. „Ich lasse so etwas entstehen. Ich habe für mich gesagt, dass ich schaue, wo das Regie-Ross hinreitet und wo es anhält, weil es Wasser braucht. Ich denke, Ende des Jahres habe ich das alles verstanden, und dann gucken wir weiter.“ Vielleicht findet er bis dahin auch ein Thema in Frankfurt und erfüllt sich seinen Wunsch.

(es)