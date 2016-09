Helmut Sinn wird 100: Er träumt immer noch vom Fliegen

100 ist ein stolzes Alter: Helmut Sinn, Pilot, Rennfahrer, Uhrenfabrikant und Junggeselle feiert heute seinen Geburtstag im Kreis von Freunden aus der Luftfahrt.

Uhren-Sinn: Die Marke steht noch heute, 22 Jahre, nachdem Helmut Sinn sein Unternehmen verkauft hat, für Qualität zu vergleichsweise günstigen Preisen. Sinn wurde schon einige Male totgesagt, doch das waren Falschmeldungen. Helmut Sinn lebt nicht nur – er ist für sein Alter erstaunlich agil, im Kopf voll präsent, humorvoll. Täglich macht er bei Spaziergängen bis zu 3000 Schritten, der digitale Schrittzähler sitzt rechts am Hosenbund. Sinn fährt noch immer Auto, und seinen Flugschein gab er erst vor 13 Jahren ab. Sein Ratschlag: „Immer 95 Prozent, nie 105 Prozent. Immer eine Sicherheitsreserve behalten.“ Selbstdisziplin („Ich beherrsche meinen Körper, nicht umgekehrt“), Fleiß („Die meisten Alten werden einfach faul“), Askese („Nicht rauchen, wenig essen, nur Schwarzbrot, täglich 0,15 Liter Wein“) – so ist Sinn, seit 60 Jahren wieder Junggeselle („sonst wäre ich nicht so alt geworden“), 100 Jahre alt geworden.

Er erzählt:

Der Pilot

„Nach dem Ersten Weltkrieg ist meine Familie aus dem Elsass vertrieben worden. Wir wohnten bei Speyer, und ich sah als Kind die Flugzeuge im Anflug auf den Platz dort. Schon mit sechs Jahren wollte ich Pilot werden. Alle haben über ,den Kasper‘ gelacht. Mit 18 kam ich zum Arbeitsdienst und habe dort schon Segelfliegen gelernt, bin auch mit dem berühmten ,Schädelspalter‘ an der Wasserkuppe geflogen. Dann kam ich zur Luftwaffe und erwarb von 1936 bis 1938 alle Piloten-Lizenzen.“

Der Unfall

„Unter anderem war ich Aufklärer, beobachtete aus der Luft die fliehenden Engländer in Dünkirchen. Später Russland. Ich musste mit der Ju 88 landen, durch eine Wolkendecke, die aber am Boden auflag! Als ich durchstarten wollte, um zu steigen, soff der rechte Motor ab. Wir haben es überlebt, aber ich war so schwer verletzt, dass ich danach kein Kriegsflieger mehr war, sondern bei der Luftwaffe Fluglehrer wurde, Instrumentenflug unterrichtete. Bin alles geflogen, was damals da war. Heinkel HE 70, Junckers Ju 52, Ju 88.“

Die Uhren

„Nach dem Krieg war ich im berüchtigten Rheinlager gefangen, wurde 1945 mit Tuberkulose entlassen. Ich besorgte mir im Schwarzwald Kuckucksuhren und verkaufte sie mit Gewinn an die Amerikaner. Später kaufte ich eine Uhr für 30 Mark und verkaufte sie für 50 Mark. Mit dem Gewinn richtete ich mir die erste Uhrenwerkstatt ein. Es kam damals darauf an, etwas Wertiges herzustellen, das nicht viel Material brauchte. Motto: Eine Faust voll Metall muss 50 Mark wert sein.“

Die Frauen

„Ich war 1945 kurz verheiratet, habe Kinder aus dieser Ehe, und war nach der Scheidung schon 1946 wieder verheiratet. Sie war Frankfurterin, so kam ich nach Frankfurt. Die Ehe hielt nur sechs Jahre, und seitdem bin ich Junggeselle. Ich bin, glaube ich, vor den Frauen und dem Ärger davongelaufen. Auch deswegen begann ich, Rennen zu fahren.“

Der Rennfahrer

„Das Wirtschaftswunder begann, und ich hätte zwei Jahre auf einen VW Käfer warten müssen. Ich wollte mit einem Käfer 1953 die Rallye Algier-Kapstadt fahren, 14 000 Kilometer. Ich fuhr direkt nach Wolfsburg. Generaldirektor Nordhoff hielt mich für verrückt. Aber er gab mir den Wagen. Mit einem Porschemotor wurde ich Klassensieger. Geld hatte ich damals genug, ich konnte es mir leisten, habe noch viele andere Rennen gefahren. Damals durfte ich auch wieder fliegen, habe Flugzeuge aus Frankreich nach Deutschland überführt, gehöre zu den Gründern des Platzes in Egelsbach, war Kunstfluglehrer.“

Der Fabrikant

„Ich habe ja nie Uhrmacher gelernt. Die Werke habe ich in der Schweiz gekauft und bei der Bestellung meine Vorschläge gemacht. 1961 gründete ich die Fabrik. Wir haben die Teile zusammengebaut, getüftelt, verbessert. Es war sehr erfolgreich. Kein Schnickschnack, sondern solide Qualität zum günstigen Preis. 600 Borduhren von mir wurden in Cockpits der Lufthansa eingeschraubt, ich habe Uhren für Bell-Hubschrauber und Tornados der Bundeswehr geliefert, und Piloten schätzten Sinn am Handgelenk, sogar Astronauten. Später, nachdem ich Sinn mit allen Namensrechten verkauft hatte, habe ich meinen alten Zulieferer Guinand gekauft. Von 1995 bis 2014 war ich noch einmal Unternehmer, und es hat immer noch Spaß gemacht. Aber mit 98, dachte ich, wird es Zeit für den Ruhestand.“

