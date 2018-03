Stadtgeflüster: Fischers kleiner, grüner Kaktus

Was kann sich jemand mehr wünschen, als sein Wiegenfest mit mehr als 1000 Gästen im Schmuckkästchen der Mainmetropole zu feiern. Genau das tat gestern Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt. Beim Frühlingsempfang der Adlerträger im Palmengarten Gesellschaftshaus gab es für den Präsi auch ein Präsent: einen Kaktus. „Es ist zwar kein runder Geburtstag, trotzdem haben wir ein Geschenk“, sagte Oliver Frankenbach vom Eintracht-Vorstand. „Das ist der Ableger einer Pflanze hier aus dem Palmengarten aus deinem Geburtsjahr“, so Frankenbach weiter. Er überreichte dem jetzt 62-Jährigen das Geschenk auf der Bühne. Frankenbach hofft, wie so viele andere – Verantwortliche und Fans –, dass Fischers Jubeltag im kommenden Jahr in einer der Fußballmetropolen Europas zelebriert werden wird.

Der Kaktus blieb allerdings nicht das einzige Geschenk für Peter Fischer. Denn er erhielt noch eine Jahreskarte für den Besuch des Palmengartens. „Wenn das eine Seniorenkarte ist, dann gibt es Stress da unten“, frotzelte das Geburtstagskind von der Bühne aus. Im blauen Anzug mit obligatorischem Schal nahm Fischer die Glückwünsche vieler entgegen.

Zu den ersten gehörte Petra Roth, die ehemalige Oberbürgermeisterin Frankfurts. „Wie alt sind sie denn geworden“, wollte die 73-Jährige wissen. „Ich muss aufpassen, denn ich habe auch schon gesagt, dass ich 61 werde“, scherzte er. „Ich wünsche ihm, dass er die Zuneigung und Zuwendung der Fans behält“, so Petra Roth, die vermutlich schon ein wenig neidisch auf die hohe Zustimmung bei der Wiederwahl Fischers geschaut haben dürfte. Mit 99 Prozent der Stimmen wurde der jüngst im Amt bestätigt.

„Ich wünsche ihm, dass er bei der nächsten Präsidentenwahl 110 Prozent bekommt“, ulkte Johnny Klinke, Chef des Varieté-Theaters Tigerpalast, der zwei Artisten mitgebracht hatte. Dragoslav Stepanovic , Trainerlegende der Eintracht, gab dem Jubilar eins mit auf den weiteren Lebensweg: „Dass er Präsident bleibt, bis er 90 Jahre alt ist.“ Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, schätzt an Peter Fischer, „seine deutlich vorgetragene Gradlinigkeit und den Mut, auch kontroverse Dinge anzusprechen“. Außerdem wünscht er ihm: „Dass es mit Eintracht Frankfurt noch lange so gut weitergeht.“ Durch den Abend führte FFH-Moderatorin Julia Nestle, die auch Sportvorstand Fredi Bobic auf der Bühne interviewte. Für die 32-Jährige ein besonderer Moment: „Als ich elf Jahre alt war, habe ich total für ihn geschwärmt, hatte sogar ein Trikot mit seiner Unterschrift und schlief in VfB-Stuttgart-Bettwäsche.“

(es)