Flotter Italiener dreht seine Runden

Das Gelände der Klassikstadt verwandelt sich an diesem Nachmittag in ein Motodrom. Es ist ohrenbetäubend laut, und es riecht nach Abgasen, verbranntem Gummi und Getriebe-Öl. Hier rasen beim „Gran Premio Alfa Romeo“ historische Autos um die Gebäude herum.

Genau die richtige Atmosphäre für einen alten Hasen der Rennfahrer-Szene: Arturo Merzario . Er ist der Mann, der Niki Lauda vor 40 Jahren das Leben rettete, indem er ihn nach seinem schrecklichem Unfall auf dem Nürburgring aus dem brennenden Ferrari zog.

Der 73-Italiener Merzario dreht in einem Alfa Romeo GT aus dem Jahr 1966 seine schnellen Runden. Und gerät ins Schwärmen über Deutschland. „In den ersten Jahren, in denen ich hier an Rennen teilnahm, kamen wir mit dem Zug an und fuhren dann mit unseren Rennautos zum Nürburgring“, erinnert sich der Rennfahrer, der heute noch für die italienischen Automarken fährt. „Ich bin immer und ständig in Sachen Motorsport unterwegs“, sagt er, setzt seinen obligatorischen Cowboy-Hut auf und freut sich auf das nächste Treffen mit Niki Lauda. „Wir sehen uns sicherlich beim nächsten Formel-Eins-Rennen in Singapur.“

(es)