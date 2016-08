Fontänen, Fantasie und Fabelwesen

Eigens aus Rom haben sie den Schneider Riccardo Vero einfliegen lassen, der die Kostüme so zurechtmachte, dass sie passten. Jetzt ist er selbst in das der Schildkröte geschlüpft. Die beiden Hauptdarsteller der Show „Circo Aquatico“, Ward und sein Kollege Fabio Biggi , sind ebenfalls da. Und die schöne Kelly Saabel . Sie alle wollen am Mainufer einen Vorgeschmack auf das geben, was das Publikum ab dem 1. Oktober auf dem Festplatz am Ratsweg erwartet. Was tut man nicht alles, damit eine Show ein Erfolg wird?

Im April traten die Darsteller in einer Sondervorstellung für Papst Franziskus auf. Und überhaupt ist diese Schau im Süden Europas ziemlich beliebt. So sehr, dass bisher schon gut 2,3 Millionen Zuschauer den Familienspaß verfolgten. Das Gastspiel in der Mainmetropole ist für das Ensemble zugleich auch die Deutschlandpremiere. In dieser Vorstellung geht es um die „Hai-Society“ – und obwohl sich bei dieser Schau mit 30 Artisten aus aller Welt alles um die Tiere dreht, gibt es grundsätzlich keine richtigen Tiere, sondern nur Fantasiewesen.

(es)