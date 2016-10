Frankfurter Wiesn erfolgreicher als Original

Redakteur Stadtredaktion Frankfurt

geboren 1959 in Ansbach. Nach dem Abitur am dortigen humanistischen Gymnasium Carolinum Studium der Germanistik, Geschichte, Politologie und Soziologie an den Universitäten Erlangen und Würzburg. Erstes und zweites Staatsexamen in Germanistik und Geschichte für das Lehramt an Gymnasien. Deutsch- und Geschichtslehrer an Gymnasien in München und Tutzing. Weil die Schulstube eng und die Welt weit ist, Einstieg in den Journalismus. Volontariat bei der Fränkischen Landeszeitung in Ansbach, danach Redakteur der Mittelbayerischen Zeitung in Kelheim, Schwandorf und Regensburg. Buch-Veröffentlichungen zur Geschichte der Judenemanzipation in Bayern und zur Kommunalpolitik. Seit 2000 schreibt er für die FNP über Frankfurter Kommunalpolitik. Verheiratet, zwei Kinder.