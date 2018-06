Fußball-WM: Frankfurts Diplomaten feuern ihre Kicker an

Fußball, Fußball und noch einmal Fußball: Alle vier Jahre dreht sich alles nur noch ums runde Leder. So auch jüngst bei den Schweizern. Generalkonsul Urs Hammer hatte etliche Fußballfans in seine Residenz eingeladen. Zum einen, um die Partie der Eidgenossen gegen Serbien zu verfolgen. Zum anderen war es auch ein rätoromanischer Abend.

Zu den Gästen zählte auch ein weiterer Urs: Nämlich Urs Spörri, Moderator und Filmexperte, der Filmreihen im Kino des Deutschen Filmmuseums kuratiert. „Ich bin zu einem Achtel Schweizer“, scherzte der beim 2:1-Sieg der Schweizer. Übrigens trug er noch einen dritten Urs in die Residenz. Denn der legendäre Schiedsrichter und Fußballfernsehfachmann Urs Meier hatte auf Spörris Hut unterschrieben. Heute tritt die Schweiz gegen Costa Rica an und die Chancen stehen gut, dass sie den Sprung ins Achtelfinale schaffen.

Gestern nun war der Schweizer Generalkonsul beim Isländischen Honorarkonsul Uwe Säuberlich in der Kameha Suite zu Gast. Mit 90 anderen Gästen verfolgte er die Begegnung der Isländer gegen die favorisierten Kroaten. Lautstark feuerten sie ihre Mannschaft mit dem für die Isländer typischen Ruf „Húh!“ an. Zu den Gästen, die dem Außenseiter die Daumen drückten, zählte auch die französische Generalkonsulin Pascale Trimbach . Ihre Mannschaft hatte sich am Nachmittag schon gegen Dänemark den Einzug ins Achtelfinale gesichert. Nicht so viel Erfolg hatten die Isländer. Da brachte es auch kein Glück, dass Honorarkonsul Säuberlich diese gelungene Veranstaltung am 50. Geburtstag des isländischen Präsidenten Guðni Th. Jóhannesson auf die Beine gestellt hatte.

(es)