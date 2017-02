Für die Kinder von Hellas

Sie ist Frankfurts starke Stimme für Griechenland: Die Mezzosopranistin Alexandra Gravas überbrachte jetzt im griechischen Thessaloniki zusammen mit Kiriakos Kiokoglu , Vorsitzender des Vereins „Griechische Akademiker in Frankfurt“, den Erlös eines Benefizkonzerts in der Alten Oper.

Über die Spende, 20 000 Euro, freuten sich die Aktiven des Elternvereins „Lampsi“ (Leuchten). „In diesem Netzwerk sind Eltern tätig, deren Kinder an Krebs erkrankt sind. Die gesundheitliche Versorgung in Griechenland ist schlecht. Vieles was in Deutschland bei einer Krebsbehandlung selbstverständlich ist, fehlt dort einfach“, erklärte die Opernsängerin.

Der Elternverein unterstützte in den vergangenen 30 Jahren dringend notwendige Projekte und Maßnahmen, etwa die Erneuerung einer onkologischen Kinderstation in Thessaloniki. Obwohl die Benefizkonzerte enorm viel Arbeit bedeuteten, denkt Alexandra Gravas nicht ans Aufhören. Sie plant vielmehr bereits für 2018.

(fai)