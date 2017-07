Fury-Gitarrist im Cream

Vor der Probe schaute Christof Stein-Schneider , zwei Jahrzehnte lang an der Gitarre bei der Hannoveraner Band „Fury in the Slaughterhouse“, noch schnell im Bahnhofsviertel bei Cream Music an der Taunusstraße vorbei. Dort nahm er nicht nur Instrumente unter die Lupe, sondern gleich das ganze Geschäft. „Er sagte, es sei der geilste Laden der Welt“, freut sich Bernie Hahn von Cream Music. Stein-Schneider war in die Mainmetropole gereist, um gemeinsam mit dem Frankfurter Jürgen Zöller , einst Schlagzeuger der Kölner Band „Bap“, und seiner Band „Zöller und Konsorten“ zu proben. Mit von der Partie sind noch Steffi Stephan , bekannt als Bassist des Panik-Orchesters, das er zusammen mit Udo Lindenberg gründete, Keyboarder Tony Carey , einst bei Richie Blackmores „Rainbow“, und Lyle Närvänen , der als Gitarrist der legendären „Leningrad Cowboys“ die ganze Welt bereist hat. Die mit allen musikalischen Wassern gewaschenen Rocker spielen auch in Frankfurt, allerdings erst im Oktober.

(es)