Geburtstagstorte für Wolfgang Steubing

Die wenigen Anhänger der Adlerträger, die gestern zum Pokalspiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Ingolstadt kamen, verbreiteten zu Beginn der Partie in der Commerzbank-Arena ganz gute Stimmung.

Die herrschte auch in der Vorstands-Loge von Eintracht Frankfurt in der dritten Etage der Haupttribüne. Grund: Einen Tag vor dem Zweitrundenspiel wurde Wolfgang Steubing , Vorsitzender des Aufsichtsrates der Eintracht Frankfurt Fußball AG, 67 Jahre alt.

Klar, dass sich Fredi Bobic , Vorstand Sport bei der Eintracht, und der restliche Vorstand ein Geschenk hatte – eine Geburtstagstorte in den Farben der Eintracht: schwarz und weiß. Wie schee. Steubing jedenfalls ist glücklich und zufrieden. Natürlich, denn 67 ist doch genau das richtige Alter für die Rente. „Ich bin in Rente“, ruft Steubing. „Aber das wirkt sich überhaupt kein bisschen auf meinen Arbeitstag aus“, fährt er fort. Will heißen: Er arbeitet und arbeitet. Wünsche, die habe er nicht. Jedenfalls keine materiellen. „Ich hoffe“, sagt er, „dass ich weiterhin so fit bleibe. Denn das ist die Grundvoraussetzung für meinen Job.“

Und das wünscht ihm auch Sportvorstand Fredi Bobic, der übrigens am Sonntag 45 Jahre alt wird, und genau weiß. „Gesundheit“, so Bobic, „und Spaß mit seiner Eintracht, die ihm sehr viel bedeutet, das wünsche ich ihm zum Geburtstag.“

(es)