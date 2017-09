Große Figuren im Tigerpalast

Johnny Klinke steht vor der Tür. Neben ihm Margareta Dillinger . Die Chefs des Tigerpalastes schauen immer wieder auf die Uhr. Sie sind nervös. Nicht nur, weil in wenigen Minuten die Premiere zur 30. Spielzeit dieses Varieté-Theaters beginnen soll. „Es ist Viertel nach acht, und wir sind so voll wie nie“, sagt Klinke.

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (.) Ehrenbürgerin Trude Simonsohn (links) mit Margareta Dillinger.

Nur einer fehlt: Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Drei Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters sind da: Bernadette Weyland (CDU), Volker Stein (parteilos) und Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne). Gegen 20.30 Uhr kommt dann auch der, gegen den sie alle antreten: Peter Feldmann und seine Frau Zübeyde schreiten durch die Tür. Na, dann kann es losgehen.

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (.) Anne-Marie Steigenberger mit ihrer Enkelin Sophie.

Eine gute Stunde zuvor hatte sich die Hautevolee der Mainmetropole vor dem Etablissement an der Heiligkreuzgasse zum gemütliche Stelldichein getroffen. Das Wetter spielte ohne Regen mit, und so war es kein Problem, im Freien die Häppchen und den Sekt zu genießen. Unter den Gästen – natürlich, möchte man sagen – der ehemalige Kulturdezernent Hilmar Hoffmann . Drei Kulturdezernenten-Generationen waren eingeladen: also auch die amtierende Ina Hartwig und ihr Vorgänger Felix Semmelroth .

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (.) Eintracht-Vorstand Oliver Frankenbach (links) schenkt Ober-Tiger Johnny Klinke ein Trikot für die neue Saison.

Der 92-jährige Hoffmann ist aber ein Tiger der ersten Stunde. „Er hat keine Premiere verpasst“, lobt Johnny Klinke. „Ein Tigerpalast würde in keiner anderen Stadt so gut ankommen wie bei uns hier in der Kulturstadt Frankfurt“, lobt Hilmar Hoffmann zurück. Auch Eva Demski gehört zu den Anhängern von Anfang an. „Früher, vor 30 Jahren, habe ich immer gedacht, dass ich, wenn ich mich sehr anstrengen würde, es auch lernen könnte, wie die Artisten auf der Bühne zu sein“, sagt die Schriftstellerin. „Heute denke ich das nicht mehr“, so die Autorin, die aber etwas anderes denkt: „Ich bin ein Tiger der ersten Stunde, freudig und zahnlos, aber noch lange kein Bettvorleger.“

Ein weiterer Tiger der ersten Stunde, besser: eine Tigerin, das ist die Ehrenbürgerin Trude Simonsohn . „Mir gefällt einfach alles hier“, sagt die 96-Jährige. „Ich bin so glücklich, dass ich hier sein darf und kann“, so die Auschwitz-Überlebende. Tigerpalast-Direktorin Margareta Dillinger ist heilfroh, dass Trude Simonsohn bei dieser Vorstellung dabei sein kann. „Sie kommt immer zur Premiere und beruhigt mich vor der Show“.

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (.) Michel Friedman (links) und Hilmar Hoffmann.

Ein weiterer Gast des Abends und bereits von Beginn an Fan und Besucher des Varieté-Theaters ist der Frankfurter Moderator, Rechtsanwalt und Journalist Michel Friedman . „Ich weiß noch, wie ich vor 31 Jahren mit Johnny Klinke und Matthias Beltz hier saß, und es tropfte im Keller“, erinnert sich Friedman, dessen Frau Bärbel Schäfer erst nach der Pause kommen konnte. „Das alles hier war noch eine Ruine.“ Das ist längst nicht mehr so. Und während Simonsohn, Friedman und Hoffmann „alte Hasen“ sind, war es für Sophie Steigenberger das erste Mal. „Ich war noch nie im Tigerpalast“, sagte die 20-Jährige. „Aber ich freue mich auf einen tollen Abend mit meiner Großmutter.“ Das ist Anne-Marie Steigenberger , die Grande Dame der Frankfurter Hotellerie. „Herr Frankenbach, Sie sind der Rest der Eintracht“, begrüßte Klinke einen weiteren Gast, für den der Besuch der Premiere auch eine Premiere war: Oliver Frankenbach vom Vorstand der Eintracht genoss den Abend im Palast, während das Team auf dem Weg zu den Geißböcken nach Köln war. Er überreichte dem Hausherrn und Eintracht-Fan Klinke ein personalisiertes SGE-Trikot. Eine Steilvorlage für Klinke: Frankenbach wolle sehen, wie es dem Tigerpalast gelinge, bei jeder Show drei Punkte abzuräumen . . . „Mit Anmut und Kraft“, so die Antwort.

Margareta Dillinger hat auch diesmal wieder die Besten der Zunft zusammengeholt und Artisten gefunden, die Künste beherrschen, wie sie in Frankfurt noch keiner gesehen hat: Das Duo Laos etwa, bei dem er (Pablo) sie (Mercedes) im wörtlichen Sinne auf den Händen trägt. Ebenfalls erstmals dabei, aber auf Anhieb ein Tiger-Star: Die Antipoden-Jongleurin Selina Bogino , die Basketbälle wie leichte Kugeln mit den Füßen jongliert. Kugeln, die scheinbar vom Himmel fallen, sind das Markenzeichen des Jongleurs Viktor Kee . Der Solist aus dem Cirque du Soleil war speziell für diesen Premieren-Abend da und bestätigte die Schwärmerei seiner Chefin Dillinger: „Wenn die Künstler im Haus sind, wird es immer wunderbar.“