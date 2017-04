Happy End mit Geburtstagsflair

Es ist ein gelungener Fußballnachmittag. Auch wenn die Adlerträger in der Partie gegen die Gäste aus Augsburg spielerisch nicht unbedingt brillieren, gewinnt die Eintracht deutlich und verdient mit 3:1. Das sorgt in der Chefetage von Eintracht Frankfurt für Freude.

Es scheint, als wären es die Geburtstagskinder, die im Stadion sind, die der Eintracht an diesem wechselhaften (nicht nur was das Wetter betrifft) Nachmittag Glück bringen, etwa der Stadtälteste Paul Labonté . Er feierte vor kurzem sein 94. Wiegenfest und kam in Begleitung seiner Söhne Uli und Stephan ins Stadion. „Ich habe ihn eingeladen“, sagt Wolfgang Steubing , Vorsitzender des Aufsichtsrates der Eintracht Frankfurt Fußball AG. „Paul Labonté war der erste Aufsichtsratsvorsitzende unserer Firma“, so Unternehmer Steubing. „Unser Vater freut sich enorm“, sagt Uli Labonté. „Es ist schließlich sein erster Stadionbesuch seit etlichen Jahren“, betont Stephan Labonté. „Vor vielen, vielen Jahren hat er sogar selbst mal in Limburg Fußball gespielt“, gibt Stephan Labonté Einblicke in das Leben des ehemaligen Frankfurter Stadtverordnetenvorstehers.

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer (Presse- und Wirtschaftsdienst) Baff waren die Freiherr-von-Schulz-Schüler über den überraschenden Besuch von Eintracht-Profi Makoto Hasebe. Er brachte ein tolles Trikot mit.

Ein anderes Geburtstagskind erhält in der Vorstandsloge von Eintracht Frankfurt ein ganz besonderes Geschenk. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Börse AG Carsten Kengeter wurde vor einiger Zeit zarte 50 Jahre alt. Grund genug für Axel Hellmann vom Vorstand der Eintracht und Peter Fischer , Präsident von Eintracht Frankfurt, dem Jubilar in der Halbzeitpause ein Präsent zu überreichen. Und was für eines: Kengeter erhält ein Trikot mit der Nummer 50 mit den Unterschriften aller Spieler. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, so das Geburtstagskind. „Nun kann es auch sein, dass Sie eingewechselt werden müssen“, droht Fischer scherzhaft, weil es in der Partie gerade 0:1 gegen die Adlerträger steht. Auch in der Vorstandsloge: Marcel Koller. Der 56-Jährige, der einst den 1. FC Köln und den VfL Bochum trainierte, ist seit gut sechs Jahren Trainer der österreichischen Nationalmannschaft und schaut nach seinen Nationalspielern. „Martin Hinteregger spielt ganz gut. Das ist nicht so gut für die Eintracht“, analysierte Koller kurz und prägnant, der danach nach Neu-Isenburg düst, um dort bei einem der bekannten Italiener zu speisen.

Der Ersatztorwart von Eintracht Frankfurt Heinz Lindner ist zwar auch im österreichischen Nationalmannschaftskader, doch nicht in der Startelf der Eintracht.

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer (Presse- und Wirtschaftsdienst) Paul Labonté (Mitte) genießt mit seinen Söhnen Uli (li.) und Stephan das Heimspiel der Adlerträger gegen das Team aus der Fuggerstadt.

Zwei Tage vor der Partie feierte auch Verena David , Mitglied des Kultur- und Freizeitausschusses sowie des Ausschusses für Soziales und Gesundheit, ihr Geburtstagsfest. „Ich habe sehr viele, sehr schöne Geschenke erhalten“, freut sich die Frau, die 41 Jahre alt geworden ist und ihr Jubiläum, weil es kein rundes war, ursprünglich gar nicht feiern wollte. „Eine sehr gute Freundin hat mich dann schließlich überzeugt und es wurde eine wundervolle Feier“, erinnert sich Verena David. In der Loge der Stadt gratulierte denn auch Sportdezernent Markus Frank (CDU).

Ein wundervoller Nachmittag wurde es auch für die Mädchen und Jungen der Fußball-Schulmannschaft der Freiherr-von-Schütz-Schule mit dem Förderschwerpunkt Hören in Bad Camberg. Seit 2013 öffnet die IDL GmbH Mitte (Schmitten) ihre Firmen-Loge, um fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen aus regionalen Schulen mit unterschiedlichsten Förderschwerpunkten ein ganz besonderes Erlebnis zu schenken. IDL-Geschäftsführer und Eintracht-Fan Bernward Egenolf fiebert mit den Schülern mit: „Ein Spiel im Stadion zu erleben ist einmalig – direkt dabei zu sein, ist etwas anderes als zu Hause am Bildschirm ein Spiel zu sehen.“ Das war auch dieses Jahr wieder so.

Nicht nur die Heranwachsenden sowie ihre Betreuer Martin Gruber und Ingo Mertineit waren ziemlich überrascht, als Teammanager Christoph Preuß mit einem „ganz wichtigen Mann für uns, der leider ausfällt“, zu Besuch kam: deren japanischer Nationalspieler Makoto Hasebe . Das war für die Kinder ein ganz besonderes Geschenk, weil sich der Profi viel Zeit für Selfies und Autogramme nahm.

(es)