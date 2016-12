Rocksänger Percival Duke: Harter Kerl mit weichem Kern

Fünf Jahre sind in der Musikbranche eine enorme Zeitspanne. So lange ist es her, seit Rocksänger Percival Duke an der ersten „The Voice of Germany“-Staffel teilgenommen hat. Die Casting-Show machte den gebürtigen Texaner bekannt, auch wenn er nicht gewann. Seine schrillen Auftritte kamen an, er füllte Clubs, unter anderem das „Gibson“ auf der Zeil, und brachte mehrere Alben heraus.

Inzwischen ist es etwas ruhiger um den Paradiesvogel geworden, der einst als Background-Sänger mit Cher und Robbie Williams auf Tournee war und der in der Sat1-Show „Promi Big Brother“ viel Selbstbewusstsein demonstrierte. Dass er wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor einem Berliner Gericht stand, verziehen ihm seine Fans. „Ich ging in Berufung und wurde freigesprochen“, betonte der Sänger gestern in der Bar des Sofitel Hotels, wo er sich bei Mineralwasser auf seinen Auftritt im „Pearly Gates“, der Bar des „Gibson-Clubs“ in der Hochstraße, vorbereitete.

Mann klarer Worte

Nur mit einem winzigen Rollkoffer war Percival angereist, das Gepäckstück öffnete er kurzerhand in der Hotel-Bar, um neue Kleidung herauszufischen. Unkompliziert ist er, aber auch ein Mann klarer Worte: „Ich wurde erzogen, die Wahrheit zu sagen, selbst wenn sie schmerzt.“ Unverblümt äußerte sich der quirlige Amerikaner zur Casting-Show, die ihn berühmt machte. „Mit Juror Rea Garvey, zu dessen Team ich gehörte, gibt es null Kontakt. Im Fernsehen sah es so aus, als werde man gecoacht, was aber nicht der Fall war. Ich bin kein Fake-Mensch“, sagt Percival.

Nach vorne schauen ist sein Credo, in Kürze will er von einem Dorf bei Düsseldorf nach Wien umziehen, „ich brauche mehr Kultur um mich herum, ich liebe die Oper.“ Seit einigen Jahren besitzt er ein eigenes Label in Amsterdam. „In Deutschland haben die Plattenfirmen keine Ahnung, was sie mit talentierten Musikern machen sollen“, holte er erneut zum Rundumschlag aus.

Wie feiert einer, der so wild sein Herz auf der Zunge trägt, der viel lacht und für die Kamera den bösen Buben mimt, eigentlich Weihnachten? „Diese Tage bedeuten mir nichts. Jedoch gibt es jedes Jahr in Erinnerung an die Feste mit meiner verstorbenen Mutter einen Truthahn, egal ob ich mit Freunden zusammen bin oder allein“, erzählte er. Wer schneidet den Braten an, er oder sein Ehemann? Eine Frage wie Salz auf eine Wunde. Nur so viel: Es knirscht gewaltig im Ehegebälk.

Intime Atmosphäre

Lieber sprach der Sänger über sein Akustik-Programm. „Im Pearly Gates zu spielen, bot ich den Veranstaltern selbst an. Die intime Atmosphäre dort ist fantastisch, und ich bringe Songs mit, die mich von Kindheit an inspiriert haben, etwa Lieder von meiner Lieblingsband Led Zeppelin.“ Oft werde bei seinen Konzerten geweint, so berührten die Lieder. Auch er weine.

Da kommt der Keilerzahn, der eindrucksvoll am Hals des Sängers baumelt, fast wie ein Amulett daher. Der gefühlvolle Kern muss mit harter Gestik beschützt werden. Taschentücher raus, wenn Percival am Donnerstag, 8. Dezember, im Wiesbadener „Wohnzimmer“ nachlegt.

(fai)