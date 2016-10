Hessischer Film- und Kinopreis: Hessische Oscars: Preise für Ferch und Broich

Gestern ging in der Alten Oper die Vergabe des Hessischen Film- und Kinopreises über die Bühne. Dazu kamen mehr als 800 Prominente - und solche, die es gern wären. Der Preis für die beste Schauspielerin ging an Frankfurts "Tatort"-Kommissarin Margarita Broich, bester Schauspieler wurde Heino Ferch.

Fotografen, Blitzlichtgewitter und schöne, berühmte Menschen, die über den roten Teppich vor der Alten Oper laufen. Es ist Filmpreiszeit, und ein Hauch von Hollywood weht über den Platz vor dem altehrwürdigen Konzerthaus. Darin führt Jochen Schrobb durch die Verleihung, der auch „Promi Big Brother“ moderierte. Für den richtigen Ton sorgt die Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai mit dem David Klein Quartett.

Zur besten Schauspielerin wird Margarita Broich gekürt, die als Fernsehkommissarin Anna Janneke in der Krimiserie „Tatort“ in Frankfurt auf Gangsterjagd geht. Die 56-Jährige wird für ihre Leistungen in den Fernsehfilmen „Tatort – Wendehammer“ unter der Regie von Markus Imboden und „Aufbruch“ unter der Regie von Hermine Huntgeburth prämiert.

„Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr, sehr“, sagt Margarita Broich, die für laute Lacher sorgt, als sie sagt, dass sie eigentlich lieber die Ehrentrophäe des Ministerpräsidenten entgegengenommen hätte, die einen goldenen Mann zeigt. „Die finde ich so schön“, gesteht die Schauspielerin. Frankfurt kennt sie ziemlich gut, „weil ich doch mal drei Jahre hier gewohnt habe“. Ihr eigener Preis zeigt den Maintower mit dem HR-Sendemast.

Bester Schauspieler wird Heino Ferch, für seine Arbeit in dem Fernsehfilm „Allmen und die Libellen“ unter der Regie von Thomas Berger. „Das ist wirklich eine große Ehre für mich“, sagt Ferch knapp. Den Preis für den besten Spielfilm nimmt der Regisseur Gordian Maugg für seinen Film „Fritz Lang“ entgegen. „Ich bin wirklich überrascht“, sagte Maugg auf der Bühne. „Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass das passiert.“ Die Dreharbeiten mit Heino Ferch und Samuel Finzi suchten ihresgleichen. „Ich sage euch eins: Wir machen weiter.“

Der Ehrenpreis des hessischen Ministerpräsidenten ging in diesem Jahr an den bekannten österreichischen Schauspieler und Regisseur Klaus Maria Brandauer. Jedoch wurde dem 73-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Klaus Georg Steng heißt, die Auszeichnung nicht von Landesvater Volker Bouffier, sondern von Kunst- und Kulturminister Boris Rhein überreicht. „Es ist schön, diesen Preis gewonnen zu haben“, sagt Brandauer auf dem roten Teppich. „Ich nehme gerne Preise an“, scherzt er und fügt gleich hinzu: „Jedoch bei weitem nicht alle. Diesen aber schon.“ Überreicht wurde ihm der Preis von dem ungarischen Regisseur István Szabó. Das freut Brandauer. „Wir kennen uns seit mehr als 40 Jahren.“ Szabó nannte Brandauer in seiner Laudatio „einen Guerilla-Kämpfer für die europäische Kultur“. Er sang ein Lied, das er eigens für seine Studenten schrieb, um sie zu motivieren, und das den Titel „Brandauer“ trägt.

Der Hessische Rundfunk strahlt morgen 23. Oktober, um 18.30 Uhr eine 30-minütige Sondersendung mit dem Titel „Die hessischen Oscars – der Hessische Film- und Kinopreis 2016“ aus.