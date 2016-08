Eintracht Frankfurt: Hitzeschlacht eiskalt gewonnen

Viele Neuerungen gab es bei den Adlerträgern in den vergangenen Monaten und Wochen – auf dem Rasen und abseits des Grüns, personell und räumlich. So zog die Vorstandsloge von Eintracht Frankfurt von der zweiten in die dritte Etage der Haupttribüne. Vielleicht ein gutes Omen à la „Es geht aufwärts“? Dass die Fans – ob Stehblock oder Sitzplatz – zittern müssen, das hat sich jedoch leider auch beim Bundesliga-Start am Samstag nicht geändert. Auch wenn es diesmal in der Commerzbank-Arena gegen den FC Schalke 04 gut ausgegangen ist. Vor mehr als 47 000 Zuschauern besiegte die Elf von Trainer Nico Kovac die Königsblauen mit 1:0. Dem „Fußballgott“ Alex Meier sei Dank (auch wenn er den Elfmeter später verpatzte).

„Wir sind auf einem guten Weg“, lobte Frankfurts Sport-Dezernent Markus Frank (CDU). „Ich glaube, dass der neue Trainer das hinbekommt.“ Auch Manfred Krupp , neuer Chef des Hessischen Rundfunks, beurteilte das so. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt“, sagte er. „Was wir jetzt brauchen, ist Konstanz.“ Dorthin fährt übrigens demnächst seine Tochter Nora zum Studieren. Sie hat bereits ein Sinologie- und Politikwissenschaftsstudium hinter sich und setzt „Internationales Management Asien“ drauf. „Ich bin das erste Mal vor gut zwölf Jahren mit meinem Vaterins Stadion gegangen“, erinnert sich die 25-jährige. „Seitdem bin ich Eintracht-Fan. Ich bin in Frankfurt geboren, was bleibt mir anderes übrig?“. Und ganz allein muss Papa Krupp künftig auch nicht ins Stadion pilgern, denn „die wichtigen Spiele, die wir zusammen sehen wollen, haben wir schon ausgemacht“.

Nicht zum Scherzen aufgelegt war Olaf Thon, Fußballweltmeister von 1990, der sehr lange für den FC Schalke 04 gespielt hat. „Wir haben in der vergangenen Spielzeit auch sehr gezittert“, sagte der 50-Jährige, der auch mal bei den Bayern unter Vertrag war. „Hoffentlich wird das in diesem Jahr anders.“ Zu Frankfurt am Main hat Thon ein besonderes Verhältnis: „Allein schon wegen Heribert Bruchhagen “. Schließlich war der ehemalige Eintracht-Chef einige Jahre „auf Schalke“ beschäftigt und ist immer noch dort Mitglied. „Aber auch durch Jörg Müller und den Deutschen Sportpresseball ist eine Freundschaft zu Frankfurt entstanden“, sagte Thon, der der Frankfurter Eintracht eine weniger sorgenvolle Spielzeit wünschte als im vergangenen Jahr.

Diesen frommen Wunsch äußerte auch der hessische Generalstaatsanwalt Professor Helmut Fünfsinn , der den Adlerträgern bereits seit satten fünf Jahrzehnten immer ganz fest die Daumen drückt. „Das sieht schon ganz gut aus“, sagte der Mann, der einst selbst das runde Leder getreten hat, zum ersten Bundesligaspiel der Saison. In einem Sachsenhäuser Team spielte er im Mittelfeld – und tut das auch heute noch einmal pro Woche.

„Wenn die Mannschaft sich weiterhin so präsentiert, wie sie das in der ersten Hälfte des Spiels gemacht hat, dann brauchen wir uns um den Kampf gegen den Abstieg nicht zu kümmern“, lobte auch Gert Trinklein . Der FDP-Stadtverordnete und ehemalige Fußballprofi hatte 230 Mal das Trikot der Eintracht übergezogen. Wenn’s einer weiß und fühlt – dann er.